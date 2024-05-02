قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الحجازية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، بإنه بالإشتراك مع المجتمع المدنى معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية؛ قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الحجازية التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 128 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و93 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية 128 رأس ماشـية، و 108 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 400 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد 450 طائر وترقيم وتسجيل 101 حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة و ضبط 1250 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم مجمدة ودواجن ومصنعات لحوم ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.