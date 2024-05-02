أسعار الأرز اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. اشتري وأنت مطمن

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميسواصل سعر طن الارز والشعير خلال مستهل تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس في الاسواق المحلية ولدى تجار الجملة، استقراره، على أخر معدلات مرتفعها شهدها الايام السابقة، واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل نحو 16,200 جنيه للطن.

ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

من ناحيته، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استعدادهم لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار الارز والشعير خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق ولدى تاجر الجملة، وتواصل الوفد متابعتها لكافة الاحداث الاقتصادية وللاسواق المحلية والعالمية، لحرصها التام على عرض كل المستجدات التي تطرأ على ساحة الاقتصاد بالنسبة لمختلف الاسواق المالية والمصرفية واسواق الخضروات والفواكة واسواق مواد البناء كـ الحديد والاسمنت ومشتملاتهم، بخلاف اسواق الذهب المحلية والعالمية والنفط، ولاسيما الارز الذي نحن بصدده الان، والتي جاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار الارز في الاسواق المحلية ولدى تجار الجملة اليوم الخميس

أرز الشعير

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 15,200 جنيه.

الأرز الأبيض

كما وصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 25,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 24,000 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.