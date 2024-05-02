أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 2-5-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى 47.81 للشراء، 47.91 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 47.82 جنيه للشراء، 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.81 جنيه للشراء.

47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.82 جنيه للشراء.

47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.81 جنيها للشراء.

47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.80 جنيها للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.81 جنيه للشراء.

47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

الين مقابل الدولار

تراجع الين مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة الماضية عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 بالمئة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريبا الذي سجله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.

وكان الدولار متراجعا بالفعل إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجددا أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر.