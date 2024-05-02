الذهب يواصل الارتفاع للجلسة الثانية بعد تثبيت للفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

تحديث الأسعار

زاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 0218 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار.

وثبّت المركزي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة. وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات مما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأونصة، وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3520 جنيها.

عيار 21 يسجل 3080 جنيها.

عيار 18 يسجل 2640 جنيها.

عيار 14 يسجل 2053 جنيها.

الجنيه الذهب 24640 جنيها.

السوق يترقب بيانات أمريكية

وتترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء المتعلقة بقطاع العمالة أو بأداء القطاع الصناعي، وذلك قبل صدور نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي سيكون له تأثير كبير على مستويات الدولار وأسعار الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر ابريل بدعم من التوترات الجيوسياسية والهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفعه إلى الارتفاع وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة.

وخلال النصف الثاني من الشهر بدأ الذهب موجة تصحيح سلبي تأخرت لفترة طويلة شهد خلالها الذهب ارتفاع بشكل متواصل تقريبا. وكان الدافع وراء التصحيح السلبي هو تراجع التوترات الجيوسياسية مما قلص من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، ودفع الأسواق إلى التركيز على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.