أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس الموافق 2 مايو، في البنك المركزي، وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:

سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 2-5-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.80 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 50.99 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 59.66 جنيه للشراء و 59.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.70 جنيه للشراء و 34.81 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 51.89 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.27 جنيه للشراء و 30.36 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.60 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

ومع استمرار الصراعات بالشرق الأوسط والعديد من دول العالم تتأثر أسعار العملات في مصر بشكل كبير خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

يذكر أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، بجانب تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.