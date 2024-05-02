قيادي عمالي: السيسي حريص على توفير حياة كريمة لعمال مصر (فيديو)

قال القيادي العمالي محسن عليوة، إن العامل يمثل العنصر الأساسي فى تنمية أى مجتمع، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل عند حديثه عن العامل المصري.

العامل أساس بناء أي مجتمع ونهضته

وأضاف عليوة، خلال لقائه مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود ونهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي طريق للعمل يكون الطريق إلى الجنة، مشددا على أن العامل أساس بناء أي مجتمع ونهضته.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالعامل المصري وحريصة على تكريمه، مشيرا إلى أنه الدولة تقدر العامل في كل لحظة وليس في عيد عمال فقط.

السيسي حريص على توفير حياة كريمة لعمال مصر

وأوضح القيادي العمالي، أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة لعمال مصر، ولم ينتظر موعد عيد العمال لتكريمهم أو زياة مرتبات أو صرف علاوات، ولكن العامل دائما ضمن رؤية الدولة وهو ما يظهر في لقاءات الرئيس السيسي مع العمال في المشروعات التنموية التي تخوضها الدولة والحديث المتواصل والحرص على لقائهم وتقديم لهم الشكر على الجهد الذي يتم بذله من أجل مصر.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة تنظم برنامج ثقافي وفني مكثف بالمحافظات احتفالًا بعيد العمال، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، خلال شهر مايو الحالي، بفعاليات وموضوعات متنوعة تلقي الضوء على دور العمال وجهودهم الكبيرة في التنمية الشاملة.

وتدشن الهيئة برنامجها باحتفالية فنية، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.

تتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات والفعاليات الفنية، حيث تقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية العديد من الفقرات والرقصات الاستعراضية التي تعبر من خلالها عن الفلكلور التراثي لمدينة الإسكندرية، فيما يشهد الحفل عرضا لأوبريت غنائي واستعراضي بمشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفرقتي أوبرا عربي للكبار والأطفال.

قنا

ويشهد برنامج الهيئة عددا من اللقاءات التثقيفية بالمحافظات، حيث تعقد ندوة بمصنع سكر قوص بعنوان "دور العمال في الناتج القومي"، في السادسة مساء غد الخميس 2 مايو، يشارك بها الكاتب والباحث سليمان جادو، والشاعر أحمد محمد حسن.

جنوب سيناء

وفي قصر ثقافة طور سيناء تقام ندوة في العاشرة صباح الأحد المقبل 5 مايو بعنوان "العمل سر التقدم والرقي" يشارك بها أحمد بدير عضو نادي الأدب المركزي ومدير عام التعليم النموذجي بالأزهر، وأبو السعود أبو الفتوح مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إضافة إلى عرض فني لفرقة قصر ثقافة طور سيناء التلقائية.