فريق الهوكي بالفيوم الرابع علي الجمهورية فى المشاركة الأولى بالبطولة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى بطولة الهوكي للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية ، وحققت عدد من المراكز المتقدمة وذلك تحت رعاية وتوجيهات أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فاز طلاب المدرسة الرياضية بنين بالمركز الرابع فى البطولة والذين يشاركون لاول مرة وهم ( يوسف علي - أحمد نافع - أحمد شعبان - زين العابدين - هاني عبدالرحيم - محمد سيد - محمد نصر - إبراهيم حمدي - عبدالرحمن منتصر - زيد عبدالعزيز )

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في البطولة ، وقدمت الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على الفريق بالمدرسة الرياضية بنين بالفيوم ، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية ، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية، و رضا فاروق، مدير مدرسة الرياضية بنين، والكابتن مصطفى المراكبي، وكيل مدرسة الرياضية بنين ، الكابتن حسن كمال ، مدرب فريق الهوكي بمدرسة الرياضية بنين.

مسابقة التصوير الفنى

وفى وقت سابق نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تنمية مادة التربية الفنية) مسابقة التصوير الفني على مستوى الجمهورية ، للعام الدراسي 2024/2023 , وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الفنية) في المسابقة ، وحققت المركز السادس والعاشر على مستوى الجمهورية , فازت الطالبة مارينا فادي جرجس جادالله - مدرسة سميرة غبور بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية (المرحلة الابتدائية)

كما فازت التلميذة مي حمادة محمد حسن - مدرسة الأمل للصم بشرق الفيوم ، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية (مرحلة التربية الخاصة)

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في مسابقة التصوير الفني، وقدمت شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و فاطمة إبراهيم موجة عام التربية الفنية، وفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرستي الأمل للصم بنات ، وسميرة غبور ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

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