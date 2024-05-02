خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. يسعى الكثير من المواطنين مع بداية شهر مايو الجاري إلى معرفة كافة التفاصيل فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024، وكيفية الساتعلام عنها وطريقة دفعها، بغية عدم تطبيق أي غرامات وتحويل الخط إلى نظام الاستقبال.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو

ويمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، بدءً من الأمس 1 مايو 2024، كما تتيح الشركة الاستعلام عنها والدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024

الدخول على موقع المصرية للاتصالات

إدخال البيانات المطلوبة منك

اختيار إرسال رقم التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

يجب تحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

النقر على استعلام فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قيمة الفاتورة.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو2024

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024، عبر: زيارة أحد فروع الشركة، أو سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، فضلاً عن الدفع أون لاين عن طريق تطبيق mywe، أو موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان، ناهيك عن الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، ومكاتب البريد المصري.

فاتورة التليفون الأرضي

جدير بالذكر يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024، في الفترة من 14 مايو 2024، على أن تستمر ليوم 14 يونيه 2024، وتسدد فاتورة التليفون الأرضي كل 3 شهور.