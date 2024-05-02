"النيل للطيران" تتوسع في شبكة خطوطها الجوية وتسير خطاً جديداً بين القاهرة وميلانو

وزارة الطيران المدني تواصل جهودها التنموية..

في إطار الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني المصري من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى بما يعزز من ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وفي اطار التسهيلات التي يقدمها قطاع الطيران المدني لكافه الشركات الخاصه



حصلت " النيل للطيران" علي موافقه سلطه الطيران المدني المصري بتسيير خط جديد بين " القاهره وميلانو " بإيطاليا

وأعلن محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران عن بدء الرحلات إعتباراً من ٢٨ يونيو المقبل بواقع ٣ رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والأربعاء والجمعه ..

ويجئ افتتاح الخط الجديد تماشياً مع خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية ..

جدير بالذكر أن النيل للطيران بدأت خطتها التوسعية في شبكتها الدولية في أوروبا واسيا وأفريقيا كما أن هناك خطة لزيادة أسطول الشركه لتلبي احتياجات سوق النقل الجوي والسياحي