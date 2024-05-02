موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. مع بداية الشهر الجاري يكشف الكثير من المواطنين البحث عبر "جوجل" عن مرتبات شهر مايو 2024 لمعرفة موعد صرفها، حيث قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مايو 2024 لـ الموظفين في الدولة يوم 23 مايو 2024.

مرتبات شهر مايو 2024

مرتبات شهر مايو 2024.. ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي صرف الرواتب يوم 28 مايو 2024 المقبل، كما يتم صرف متأخرات شهر أبريل أيام 8 -9 - 12) من شهر مايو الجاري.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر مايو 2024 عبر أماكن صرف المرتبات وهي:

- منافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

- مكاتب البريد الآلي atm، عن منافذ الصرف وجميع البنوك

- ماكينات الصرف.

مرتب شهر مايو 2024

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتٍ سابقٍ برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، كما قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدءًا من شهر مايو 2024.