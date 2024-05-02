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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة الحصول على تأشيرة الحج عبر منصة "نسك"

منصة نسك
منصة "نسك"

طريقة الحصول على تأشيرة الحج عبر منصة "نسك"..تعتبر تأشيرة الحج من أهم الوثائق التي يحتاجها الحجاج لأداء فريضة الحج، وفي سياق ذلك يرغب الكثير  من المواطنين في معرفة كيفية التسجيل لاستخراجها. 

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وزارة الحج والعمرة

وأتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، التسجيل إلكترونيًا لموسم الحج لعام 2024، ويمكن التقديم لتأشيرة الحج 2024، من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، من خلال الدخول على تطبيق نسك.

خطوات الحصول على تأشيرة الحج 2024

في البداية جيب تحميل تطبيق نسك من المتجر.

تسجيل الدخول على التطبيق

 تسجيل مستخدم جديد.

إدخال بيانات الشخص الراغب في الحج

إدخال كلمة مرور

ستصلك رمز تحقيق على جوال، يجب إدخالة وتسجيل الدخول. 

يجب  اختيار الحجز من خدمات الحج.

الموافقة على الشروط والأحكام، والاطلاع على باقات الحج.

إضافة مرافق مواطن أو مقيم اختياري.

عليك اختيار باقة الحج المناسبة.

يجب إدخال بيانات الحساب البنكي.

اختيار طريقة السداد 

أخيرًا  تأكيد الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال.

وزارة الحج والعمرة بالسعودية

جدير بالذكر بدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، في إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ، وحددت الوزارة موعد استخراج تصاريح الحج 2024 لحجاج الداخل في السعودية، والتي يتم التسجيل بها إلكترونيًا.

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