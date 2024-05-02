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الخميس 02 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل حصول مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (شاهد)

مجمع الرعاية الصحية
مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن هناك اتفاق واضح على وضع مصر وخريطة مصر في القطاع الصحي في مصاف الدول الكبرى لتعود مصر لمكانتها الطبيعية في تقديم خدمات صحية عالية.

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الرقابة الصحية: إنجازات القطاع الصحي تسهم في توطيد العلاقات مع الدول

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مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

وأضاف “سامي” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن الاعتماد الدولي الذي حصل عليه مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، يهتم أن هناك معايير للجودة العالمية تتوجه كلها نحو صحة المريض وأن المريض هو الركيزة الأساسية حول تقديم الخدمة الصحية كما أن سلامة المرضى هي الأهم في المنظومة ككل.

 السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى 

وتابع أن السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى والاهتمام من الطاقم الطبي والكوادر البشرية والتدقيق في شهاداتهم وبياناتهم الوظيفية، وكل ذلك معايير تؤكد لنا ونتأكد منها على جهوزية المؤسسة الصحية لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الدولة.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة بدأت في حصاد ما تم من انجازات خلال السنوات السابقة بهدف تعزيز القطاع الصحي المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية الجمهورية الجديدة بضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة وبمستويات جودة عالمية، بما يسهم في لفت أنظار العالم وكسب ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الصحية المصرية وخاصة في ظل وجود معايير وطنية معتمدة دولياً تضمن جودة وأمان الخدمات الصحية، بالإضافة إلى فتح سبل متعددة لتوطيد العلاقات مع الدول ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة بمجال الرعاية الصحية.

جاء ذلك في ضوء مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي وعلم المناخ بدولة رومانيا، وبحضور 700 متخصص وخبير من رومانيا و من العديد من الدول الأوروبية والأجنبية ، وتم عرض فيديو عن السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، ومعايير اعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وكيف يضمن اعتماد GAHAR سياحة صحية آمنة.

وخلال المؤتمر، تقدمت  السيدة السفيرة / تودريان، ومنظمو المؤتمر بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان المصرية، والدكتور /أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رسائلهم الثاقبة التي تروج للسياحة العلاجية وتسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا في مجال الرعاية الصحية وتمهد الطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع الثنائية المتعلقة بالصحة

جدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جاءت على  دعوة أثناء الاجتماع الذي تم مطلع شعر ابريل، بين د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ، والسيدة/ أوليفيا تودرن،  سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، والذي استهدف سبل تعزيز التعاون في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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