اقتصادي: الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع (فيديو)

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع ليس فقط الغذائية الأساسية بل أيضا الكمالية والكهربائية، فضلا عن تراجع كبير في أسعار حديد التسليح، وذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.

وأضاف «معطي»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.

توفير الدولار في الأسواق

ويرى، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء، وهذا الأمر انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وبالتالي زيادة المعروض لاستقرار الأسعار.

ارتفاع في مؤشر الاستقرار الكمي

وتابع، أن هناك ارتفاع في مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة خلال شهر مارس الماضي بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا عهلى ارتفاع المعروض وفقا للمؤشرات الاقتصادية.

جديد بالذكر أن غريب حسان رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية، طالب بالعمل للسيطرة على أسعار المحاصيل الزراعية بالأسواق العامة وأكد ان ذلك يستدعي توفير قاعدة معلومات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الإسماعيلية التجارية اليوم بحضور عدد تجار سوق الجملة بالمستقبل و جلال ابو الطاهر نائب أول الغرفة واسامة العدوي نائب ثائب ثان ورئيس لمناقشة وتذليل العقبات التي قد تواجه التجار في سوق الجملة « المستقبل».

وأكد جلال الطاهر نائب اول الغرفة التجارية بالإسماعيلية على توجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن ضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية العالمية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية لاستمرار ضبط السوق.

وخلال الإجتماع، تقرر تحديد موعد لإنعقاد جلسة مشتركة بين مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة سوق الجملة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

كما أكد علي العكرمي سكرتير الغرفة، أنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة انخفاض ملموس لأسعار الخضراوات والفاكهة علي مستوي محافظة الإسماعيلية.