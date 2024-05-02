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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرًا محررًا ويداهم منازل المواطنين

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا محررا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في مناطق عدة في محافظة الخليل.

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ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، ذكر المراسل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وأعادت اعتقال الأسير المحرر معتز الجعبة، بعد أن كانت قد أفرجت عنه قبل نحو 10 أيام، بعد اعتقال استمر 6 أشهر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا ويطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من المنازل في منطقتي "عين فارس، وخريسا"، تعود لعائلات ابو زنيد وقزاز والشواهين، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وفي بيت امر شمالا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، ومحالهم التجارية في منطقة البياضة، وعين زعته، وحارة بحر، وقامت بتفتيشها، وإتلاف محتوياتها، كما قامت بتوزيع منشورات تهديد وتحريض على الموطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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