أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ننشر أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، بعدما شهدت حالة من الاستقرار.

ووفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني جاءت أسعار الخضار والفاكهة كالتالي..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 4 لـ 11 جنيها، وتراوح سعر البصل من 6 إلى 11 جنيها، جاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4.5 جنيه.

وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 4 لـ 9 جنيهات، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والصوب بين 12 لـ 22 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 22 لـ 30 جنيها، وتراوح سعر الثوم من 30 لـ 40 جنيها.

وسجل سعر البامية ما بين 25 إلى 55 جنيها، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 6 لـ 10 جنيهات، والكوسة من 4 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 18 جنيها لـ 22 جنيها، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 7 لـ 17 جنيها للكيلو، والقلقاس من 19 إلى 21 جنيها للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 25 جنيها، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 4 لـ 8 جنيهات، والبطاطا تراوح سعرها من 12 لـ 18 جنيها.

أسعار الفاكهة 2-5-2024

تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 3.5 لـ 6.5 جنيه، واليوسفي من 4 لـ 14 جنيها للكيلو، وجاء سعر الرمان من 10 لـ 20 جنيها للكيلو والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها، وتراوح سعر الفراولة من 7 إلى 11 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 30 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 45 لـ 85 جنيها.

وجاء سعر الجوافة ما بين 12 لـ 22 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 7 لـ 10 جنيهات، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها، فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها.