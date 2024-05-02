قال فيكتور ميدفيدتشوك، زعيم حركة أوكرانيا الأخرى والرئيس السابق لحزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا، إن الرئيس الأوكراني الحالي"فلاديمير زيلينسكي" لا يمكن أن يكون رئيسًا شرعيًا بعد 21 مايو بموجب الدستور الأوكراني.

وأكد ميدفيدتشوك، خلال لقائه مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه بموجب الدستور الأوكراني، لا يستطيع زيلينسكي أن يتولى منصب الرئيس بعد 21 مايو، متسائلًا ..هل سيلتزم بالقانون؟" .

وتابع زعيم حركة أوكرانيا الأخرى:" الغرب يدعم زيلينسكي لأنه متطرف ساخر دمر بلاده من أجل طموحاته المرضية، والذي ألقى بالشعب الأوكراني في نيران الحرب..لقد سقط مئات الآلاف من الأوكرانيين ضحايا، وفقد الملايين منازلهم ووظائفهم، والمشكلة ليست أنه بعد 21 مايو سيكون زيلينسكي رئيسا غير شرعي، ولكن المشكلة هي أن أوكرانيا فقدت بالفعل مكانتها كدولة وليس هناك ما يمكن الحديث عنه هنا".

كما أشار إلى إن فريق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيتعرض لعقوبات شديدة أينما كانوا، وعلق بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة أوديسا:"إن عصابة زيلينسكي وأقرب رفاقه والمتواطئين معهم وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين الذين أحرقوا حتى الموت في أوديسا، وأولئك الذين أدت أفعالهم الإجرامية إلى مقتل الآلاف أثناء الأعمال العدائية، يجب أن يعاقبوا بشدة، ويجب أن ينالوا عقابًا عادلًا، بغض النظر عن البلد الذي يقيمون فيه".

وأضاف: "نحن نعرف أسماء هؤلاء المجرمين، ونعرف كل شيء عن جرائمهم، وهذه القائمة متاحة على موقع أوكرانيا الأخرى".