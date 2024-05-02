محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ضمك اليوم

يستضيف فريق أهلي جدة نظيره ضمك مساء اليوم الخميس، في مباريات الجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العنزي.

ومن المتوقع أن يتواجد في تشكيل الأهلي ضد ضمك، الدولي الجزائري رياض محرز، بجانب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

تشكيل الأهلي ضد ضمك المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، عبد الله العمار.

خط الوسط الدفاعي: محمد المجحد، فرانك كيسي.

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، سان ألان ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ترتيب ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي

يتواجد نادي ضمك في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، حيث استطاع الفريق من الانتصار خلال 10 مباريات وتعادل الفريق في 8 مواجهات، بينما تعرض الفريق للهزيمة في 11 لقاء، وتمكن الفريق من تسجيل 40 هدف واستقبلت شباكه 35 هدف حتى الآن.



بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة بعد مرور 29 مباراة خاضها، حيث تمكن الفريق من تحقيق الانتصار خلال 15 لقاء، بينما تعادل الفريق خلال 7 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.