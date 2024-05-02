بدءًا من اليوم.. جولة أوروبية لفريق كايروكي (تعرف على المواعيد والأماكن)

تنطلق الجولة الأوروبية لفريق كايروكي الشهير اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، والتي تبدأ من برلين أولى محطاتهم الأوروبية، وتنتهي في باريس.

ومن المقرر أن يحيي فريق كايروكي العديد من الحفلات بأغانيهم القديمة والجديدة، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بالعديد من دول العالم، وتأتي جولات كايروكي كالتالي:

الحفل الأول اليوم 2 مايو في برلين.

الحفلة الثانية تنطلق يوم 3 مايو في برلين أيضًا.

الحفلة الثالثة يوم 4 مايو في لندن.

الحفلة الرابعة يوم 7 مايو وتكون في أوتريخت.

الحفلة الخامسة يوم 9 مايو تنطلق من ميلان.

الحفلة السادسة يوم 10 مايو وتكون بميلان أيضًا.

الحفلة السابفة والأخيرة تكون يوم 11 مايو ويختمها كايروكي في باريس.

موعد حفل كايروكي مع مروان بابلو

الجدير بالذكر أن كايروكي يلتقي مع مغني الراب "مروان بابلو" في حفل غنائي كبير يحمل عنوان "المحطة"، يوم 19 مايو، وذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعلى صعيد أخر ينتظر نجم فريق كايروكي "أمير عيد"، عرض مسلسله "دواعي السفر" والذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات ويتم عرضه يوم 15 مايو الجاري على أحد المنصات الإلكترونية، ويشاركه البطولة كلا من كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد نايرو.