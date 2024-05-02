تفاصيل برنامج الرعاية الصحية لكبار السن وغير القادرين في 21 محافظة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الساعات القليلة الماضية، إنفوجراف لوزارة الصحة والسكان، تستعرض من خلاله انجازات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وكبار السن في السنوات الأخيرة.

عرضت الوزارة في هذا الإنفوجراف عدد من الخدمات الطبية التي وصلت لقرابة مليون و90 ألفا و624 مواطنًا، فوق سن الـ 65 عامًا، كما تضمن البرنامج الرعاية الصحية المستمرة المخصصة " لكبار السن"، والذي انطلق لأول مرة في اكتوبر 2022.

يأتي هذه البرنامج في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن وتقديم سبل الرعاية والكشف المبكر وبحث حلول لمشكلات الأكثر شيوعًا في هذه الفئة العمرية التي تتجاوز 65 عامًان بحسب تصريحات سابقة أعلنها المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار فور انطلاق البرنامج.

ويتضمن البرنامج تقديم حزمة خدمات صحية لكبار السن من خلال 860 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين في 21 محافظة على مستوى الجمهورية كما أشارت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، الدكتورة سعاد عبد المجيد.

وتشمل هذه الخدمات المقدمة إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، مثل :"أمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية الأنيميا، السمنة" بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، مضيفة أنه يتم إحالة المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، كما يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع زيارتين سنويا.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة موقعها الإلكتروني أو من خلال التواصل مع الصفحات الرسمية التابعة الرسمية على منصات الوسائل الإجتماعية.