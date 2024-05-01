أمطار الرياض.. تحذيرات من حالة الطقس في العاصمة السعودية

أمطار الرياض.. زادت معدلات البحث على أمطار العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع استمرار التحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 22 شوال 1445هـ/ 1 مايو 2024.

وتصدرت أمطار الرياض مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث كان المركز الوطني للأرصاد أطلق الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في الرياض موضحًا عبر موقعه الإلكتروني أنها ستشهد هطول أمطار غزيرة مصوحبة برياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن بداية تلك الحالة المطرية من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم وتنتهي الساعة الحادية عشر مساءًا.

الطقس في السعودية

يذكر أن المركز الوطني أوضح في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم، أن هناك عدد من مناطق المملكة العربية السعودية تتعرض لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول اليوم، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، متوقعًا تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق بجانب أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

ولفت المركز في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40كم/ساعة باتجاة خليج العقبة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كما تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

و تكون حالة البحرمن خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما يتوقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط الجنوبي تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.