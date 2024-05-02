الترجي.. صاحب الأرقام القياسية في الدوري التونسي

يتصدر فريق الترجي، مؤشرات البحث على موقع جوجل في جمهورية مصر العربية، منذ سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره "الصفاقسي" على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج في الدوري التونسي للموسم الحالي.

افتتح الترجى فعاليات المباراة بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة الـ5 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب رودريجو رودريجيز، بينما ودع روجير أهولو اللقاء بطرد مفاجئ في الدقيقة 44 وترك "الترجي" في مواجهة قوية أمام الفريق المنافيس.

شهد الشوط الثاني من المباراة عددة مشاهد قوية بين الفريقين وتمكن الصفاقسي من تحقيق التعادل في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب ديبي بيرانغر.

وبهذه النتجية يظل "الترجي" في صدارة جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 14 نقطة، وي يحتل الصفاقسي المركز السادس والأخير برصيد 5 نقاط.

كان الترجي على استعداد للفوز بعدما تمكن من النجاح للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتخطية عقبة "صن داونز الجنوب أفريقي"، بهدف نظيف ذهابا وإيابا.

ومن المقرر أن يواجه "الترجي" نظيره "الأهلي"، في نهائي دوري الأبطال، بعد تأهل الأخير على حساب مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداق مقابل لا شئ ، وتقام مباراة ذهاب النهائي في تونس يوم 18 مايو الجاري، وتكون مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر.

وكان فريق الترجي قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري التونسي أمام مضيفه فريق الاتحاد المنستيري، بهدف لمثله.

يحتل فريق الترجي مكانة رياضية كبيرة لدى الدوري التونسي نظرًا لما يملكة من أرقام قياسية في التتويج بلقب الدوري ، ويحمل في حصيلة رصيده 32 لقبًا، على الرغم ن تتويج النجم الساحلي بطلًا لمنافسات الموسم 2022-2023.