مجلس الذهب العالمى: مشتريات المصريين من الذهب 13.2 طن بالربع الأول من 2024

أعلن مجلس الذهب العالمى عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة –17% عن الربع الأول من عام 2023 الذى سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضى عند 11.5 طن ذهب.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمى أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذى سجل 7.7 طن، وجاءت أفضل من مشتريات الربع الأخير من العام الماضى عند 6 أطنان.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024 فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التى كانت عند 8.1 طن.

وفى تحليل لجولد بيليون أوضح أن الهبوط الكبير فى الطلب على السبائك والعملات الذهبية يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتلاشى أزمة العملة واختفاء السوق السوداء وتوقف المضاربة على الذهب.

وكشف تحليل جولد بيليون أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام وهو ما يعنى عودة الأمور لطبيعتها فى سوق الذهب بمصر.

وقد أشار مجلس الذهب العالمى فى تقريره أن الطلب على المشغولات الذهبية فى منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوى ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول حيث تخطى الطلب الضعيف فى كل من الإمارات (-10%) والمملكة العربية السعودية (-12%) التحسن الذى شهدته مصر (+3%).

وأرجع مجلس الذهب العالمى السبب فى تراجع الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب المحلى فى كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، ولكن فى مصر انخفضت أسعار الذهب المحلية فى الربع الأول مع ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد حصول البلاد على تمويلات خارجية بالإضافة إلى استكمال خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولى.

هذا وقد تخطت الطلب على الذهب فى مصر خلال الربع الأول الذى بلغ 13.2 طن كل من الطلب فى المملكة العربية السعودية عند 12.4 طن والطلب من الإمارات عند 10.8 طن والكويت عند 4 أطنان.

من جانبه قال المهندس سعيد إمبابى المدير التنفيذى لمنصة «آى صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 155 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، فى حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

وأضاف إمبابى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

أضاف إمبابى أن قوة الذهب ستعتمد هذا العام بشكل كبير على كيفية رؤية الفيدرالى الأمريكى لأرقام التضخم على أساس شهرى وقرارات السياسة الناتجة عنها، وإذا شعر بنك الاحتياطى الفيدرالى بالارتياح تجاه مستوى التضخم وبدأ فى خفض أسعار الفائدة، فمن ثم سترتفع أسعار الذهب، لاسيما مع تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادى والأوضاع الجيوسياسية، والانتحابات الأمريكية، وهى العوامل التى ستدفع الذهب للبقاء فى حالة من القوة، حيث يبحث المستثمرون دائمًا عن الملاذ الآمن الأكثر استقرارًا.