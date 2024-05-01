أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 1 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.83 جنيه للشراء، 47.93 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.83 جنيه للشراء، 47.93 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.83 جنيه للشراء، 47.93 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع.

الدولار قرب أعلى مستوى لهذا العام بعد بيانات اقتصادية

الدولار

ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى منذ نوفمبر، اليوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء المزيد من المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الاثنين إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.066% إلى 106.370 بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 106.51 الذي سيكون الأعلى منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجعت أحجام التداول حول العالم إلى حد ما بسبب عطلة عيد العمال.

وتراجع اليورو هامشيا إلى 1.0623 دولار، بعد انخفاضه 0.52% في اليوم السابق عندما دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى الارتفاع.

وتراجع الين الياباني 0.08% إلى 157.92 ين للدولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 158 قبل أن يرتفع قليلا.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2482 دولارا، بانخفاض 0.06% خلال اليوم وتراجع 1.9% للعام حتى الآن.

وانخفض الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر، اليوم الأربعاء، عند 0.9223 للدولار. ويأتي تراجع الفرنك في أعقاب تخفيض البنك الوطني السويسري المفاجئ لأسعار الفائدة في مارس.

وهوت بيتكوين بنحو 5% إلى ما دون 58 ألف دولار حيث خفض المتعاملون توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة من المركزي الأميركي هذا العام ما أثر بقوة على الأصول الحساسة لسعر الفائدة مثل العملات المشفرة.