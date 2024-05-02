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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في اياب دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ودورتموند

نجح فريق بروسيا دروتموند في حسم مباراة الذهاب لصالحه أمام فريق باريس سان جيرمان، بالفوز بنتيجة 1-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واحتضن ملعب”سيجنال إيدونا بارك” مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف فريق بوروسيا دورتموند، عن طريق المهاجم نيكلاس فولكروغ، في الدقيقة 36.


وشهدت المباراة تعرض الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز للإصابة، بعد محاولته لمنع فولكروج لاعب دورتموند من تسجيل الهدف الأول للفريق الألماني.

وغادر هيرنانديز المباراة على آثر هذه الإصابة وحل بدلًا منه لوكاس بيرالدو.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
وتقام مباراة الإياب بين فريقي باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء القادم 7 مايو الجاري، على ملعب “بارك دي برنس” معقل الفريق الباريسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

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