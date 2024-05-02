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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شريف عبدالمنعم: الفوز أهم من الأداء بالنسبة للأهلي في الفترة الحالية

شريف عبد المنعم
شريف عبد المنعم

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأحمر استحق الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الفوز أهم من الأداء بالنسبة للأهلي في الفترة الحالية نظراً لضغط المباريات الأفريقية والمحلية في الوقت الحالي ".


وتابع:" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار مباراة الإسماعيلي بشكل جيد واستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ".

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