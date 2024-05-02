النائب أيمن محسب: الدولة مطالبة بدعم أدوية الأمراض المزمة (فيديو)

أكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدعم الموجه للأدوية يجب أن ينظر له بنفس نظرة الدعم للسلع الغذائية التي تم اختيار منها السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هناك أدوية لأمراض مزمنة ومستعصية لا يستطيع المواطن دفع سعرها ولدينا إحصائيات واضحة بها وهذه الأدوية يجب على الدولة دعمها.



وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن أدوية الضغط والسكر أصبحت من المتلازمات في البيوت المصرية ولذلك يجب دعم هذه الأدوية خاصة المستورد منها ولدينا تجربة رائعة من الدولة في علاج مرضى فيروس سي بالمجان.

الدولة أنفقت بمليارات الجنيهات لمواجهة فيروس سى

وتابع أيمن أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة لمواجهة فيروس سى تقدر بمليارات الجنيهات من أجل صحة المصريين وأصبحنا نموذجا جيدا لكيفية مرض معين والقضاء عليه، موضحا أن مدينة الدواء المصرية، فور بدء إنتاجها ستكون بوابة تصدير الدواء المصري لأفريقيا وهو ما سيكون عامل فارق.



وأكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدعم النقدى أفضل للمواطن، لافتا إلى أن الدعم النقدى سيفك شفرة تسريب المنتجات ووصول تلك السلع لغير المستحق.



وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، الدعم النقدى هو الذى يدعم المواطن، ولكن إتاحة الدعم النقدى لم تكن تناسب الدولة فى هذه الأيام، موضحا أن أصبح لديها حصر لعدد كبير من الأسر المصرية لمعرفة المستحق، موضحا أن المواطن المستحق كان يقف فى السابق فى طوابير العيش بالساعات.



وأكد أيمن محسب أن الدولة تقوم بدعم العملية البترولية كلها، وهذا الدعم يصل للجميع، وتكلفة الاستمرار فى الدعم العينى باهظة جدا، فمعظم من يحصل على هذا الدعم لا يستحقه، ويجب أن تأخذ الدولة قرار بالتحول من الدعم العينى للنقدى، وأن يتم حصر من لم يتم تسجيله ويستحق الدعم، لأن تكلفة الاستمرار في الدعم العيني باهظة، و يجمب وضع خطة مرحلية للتحول للدعم النقدي لأنه أصبح ضرورة، ولا توجد دولة في العلم توزع السكر والزيت على المواطنين.

الدعم النقدى هو الأفضل للطبقة المحتاجة والفقيرة

وأكد أيمن محسب أن الدعم النقدى هو الأفضل للطبقة المحتاجة والفقيرة، لافتا إلى أنه لدينا ثقافة بأننا لا نساعد أنفسنا، ولا نعطى البيانات الكاملة عن أسرنا للجهاز المركزى للإحصاء، مشيرا إلى أنه يمكن ترك الدعم للأشحاص غير المسجلين في قاعدة البيات للوصول لهم وتسجيلهم.