ورشة عمل لأعضاء المكتب الفني بصحة القليوبية

نظم قطاع الطب العلاجي بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمسئولي أقسام حساب التكاليف بالمستشفيات التابعة للمديرية، والتي تم استحداثها مؤخرا، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث بلع عدد المتدربين 42 متدرب تم تقسيمهم علي مجموعتين.

وكيل صحة القلبوبية: هدفنا هو تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية

وتفضل بالتدريب مجموعة من ألمع النجوم القائمين علي حساب التكاليف بقطاع التأمين الصحي، ومستشفي الأطفال التخصصي ببنها،

وقام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بافتتاح أول أيام التدريب ، وقام بالترحيب بجميع الحضور وبالسادة المحاضرين، مشيراً إلى أهمية إعداد ورش العمل، والتي من شأنها التدريب الجيد والارتقاء بمستوي العنصر البشري، الي جانب توحيد الرؤي بكافة المنشات الصحية بمختلف القطاعات.

توحيد الرؤي وتوحيد آلية عملية حساب التكاليف بين الجهة مقدمة الخدمة والجهة المانحة للغطاء المالي للخدمة

وجاء ذلك من منطلق تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية، وتوحيد الرؤي وتوحيد آلية عملية حساب التكاليف بين الجهة مقدمة الخدمة والجهة المانحة للغطاء المالي للخدمة.

التدريب علي الية حساب فاتورة لطفل حديث الولادة بالحضانات

يأتي ذلك في اطار الاهتمام بانشاء وحدة لاقتصاديات الصحة داخل كل مستشفي ، حيث تم التدريب علي الية حساب فاتورة لطفل حديث الولادة بالحضانات ، وأخري مريض محجوز بوحدات الرعاية المركزة.

ورشة عمل خاصة بحساب تكاليف نفقة الدولة

ومن المقرر عقد ورشة عمل خاصة بحساب تكاليف نفقة الدولة، من خلال فريق المجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقام بالتدريب كلا من :

▪︎سهير احمد ابراهيم رئيس قسم الايرادات بفرع التامين الصحي

▪︎فرحات سيد سويلم رئيس قسم الايرادات بمستشفى بنها للتامين الصحي

▪︎محمد اسماعيل مسئول الحسابات بمستشفى الاطفال التخصصي

▪︎ مجدي عبد العزيز مسئول تكاليف بمستشفي التأمين الصحي

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور محمود البرنس مدير مستشفي الأطفال التخصصي ببنها ؛ علي تعاونهم البناء والمثمر.