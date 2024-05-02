محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس جهاز التعمير خطة 2024 / 2025

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعميرسيناء، والعميد شريف محمد عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة مقترح خطة جهاز تعمير سيناء للعام المالي 2024 / 2025 ورؤية محافظ جنوب سيناء لها، وتحديد الأولويات في التنفيذ واحتياجات أهالي المحافظة .

توصيل خط مياه شرب دائم لقرية رأس النقب بطابا

وناقش اللقاء مقترح توصيل خط مياه شرب دائم لقرية رأس النقب بالتزامن مع البدء في تنفيذ عدد 60 منزل بدوي كمرحلة أولى لأهالي المنطقة.

وحضر اللقاء اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.