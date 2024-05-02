المنظمة العربية تشارك في مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا في مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي .

جاءت مشاركة المنظمة في يوم الحوار الذي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني السوري من سوريا والدول المجاورة والشتات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الثالثة وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية , و ذلك يوم 30 أبريل في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.



و تضمنت المناقشات الوضع الإنساني و السياسي الحالي و سبل المضي قدماً، و أكدت من جديد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة.



كما تضمن البرنامج عدداً من الفعاليات الجانبية و برنامجاً ثقافياً مخصصاً لمشاركة تجارب السوريين و رؤاهم.

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا بصدد تنظيم فعالية جانبية تناقش أهمية تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء في الشتات ليكونوا مساهمين فاعلين في عملية السلام في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.



ومثل المنظمة وفد يتكون من الأمين العام عمر المسالمة وعضو مجلس الإدارة نزهة أولاد بن الطيب.