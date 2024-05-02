دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطباء والتمريض بصحة الفيوم

نفذت الإدارة العامة للسن المدرسى ورعاية المراهقين بوزارة الصحة، بقيادة الدكتور جمال الكاشف مدير عام الادارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى دورة تدريبية (TOT) لرفع كفاءة ومهارات الأطباء البشريين والتمريض من مقدمى خدمات الصحة المدرسية والمراهقين، على مدار 4 ايام، برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وحضر التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية 29 طبيب وحضرت 32 ممرضة بقاعة مدرسة التمريض من جميع الادارات الصحية.

الجدير بالذكر أنه سيتم بعد هذا التدريب فحص تلاميذ المدارس المجتمعية المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الاولى والتى تم فيها فحص 6200 تلميذ من مدارس اطسا وسنورس ومركز الفيوم، تم التدريب فى حضور الدكتور يحيى فخر الدين مدير ادارة السن المدرسى بالمديرية.

وقام بالتدريب كل من الدكتورة رشا على من الادارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة، والدكتور سيف ابراهيم اخصائى أطفال بالمعهد القومى للتغذية والدكتورة علا شوقى -استشارى الصحة العامة بالمعهد القومى للتغذية، وفى ختام التدريب حضرت الدكتورة عالية حافظ مدير البرنامج العالمى للغذاء.

دورة العلاج الطبيعى

وفى وقت سابق أنهت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور فرج الشيمى -مدير الادارة الدورة التدريبية الأولي من البرنامج التدريبي للعلاج الطبيعي والذى استمر لمدة اسبوع بقاعة الدكتور احمد عثمان (الزمالة) بالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة أسماء شريف - مدير الادارةوذلك تحت رعايةالدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم و توجيهات الدكتورة نيفين عوني - مدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة و السكان .

ويستغرق البرنامج التدريبي ٦ أسابيع وذلك بعنوان ( دور العلاج الطبيعي لمرضي أمراض الأعصاب والعظام) , وحاضر في التدريب نخبة من اساتذة العلاج الطبيعى بالجامعات المصرية الدكتور مصطفى مرسي والدكتور أحمد عبدالرؤوف والدكتورة مروة سيد.

وتناول التدريب موضوعات عدة منها العلاج الطبيعي في آلام الرقبة والكتف والعلاج الطبيعي في مرض التهاب العصب السابع والعلاج الطبيعي في الحروق وعلاقتها بالاعصاب الطرفية والأستيوباثي لعلاج ألام العضلات والعمود الفقري والعلاج الطبيعي لأمراض مفصل الرسغ وأعصاب اليد.

وحضر التدريب 20 من اخصائيى العلاج الطبيعى بالمستشفيات و الإدارات واعضاء ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية , وفى ختام التدريب قام الدكتورفرج الشيمي - مدير إدارة العلاج الطبيعي بالفيوم بتوزيع شهادات حضور الدورة التدريبية علي الحاضرين.

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