غداً الخميس.. قطع المياه عن قرية بشلا بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه سيتم قطع المياه غداً الخميس من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 12 ظهرا من ذات اليوم عن قرية بشلا بمركز ميت غمر لربط خطوط المياة القائمة نطاق الوحدة المحلية ببشلا علي محطة مياة ميت غمر السطحية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءا على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن والذي اوضح انه نظرا لتنفيذ الاعمال المشاراليها سيتم قطع المياة عن قرية بشلا و نطاق الوحدة المحلية ببشلا

وكلف مختار، اللواء انور مدحت عثمان رئيس، مركز ومدينة ميت غمر للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني القرية والتوابع المتأثرة بانقطاع المياة وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.