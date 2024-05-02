مصرع شخص وإصابة اثنين باختناقات فى حريق نخيل بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، فى حريق زراعات النخيل، ومنزل بقرية عزبة المصرى، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بنشوب حريق بالزراعات بعزبة المصرى بجوار مصنع اللب بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد 2 سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالاماكن المجاورة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى حسن برسى حسن، 54 سنة، وتوفى بعد استنشاقه غاز ثانى أكسيد الكربون، أثناء محاولته السيطرة على الحريق ومنع وصول النار لمصنع لب الورق.

وأصيب فى الحريق، شخصين آخرين وهما: "فاطمة الزهراء على حسين، 57 سنة، أصيبت باختناق ومحمد أحمد حمدى، 35 سنة، مصاب باختناق وتم نقلهما إلى مستشفى النيل بإدفو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة تحقيقاتها حول الواقعة، ومعرفة سبب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر، واتخاذ كآفة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حادث اخر اليوم ،شهدت قرية شاتورما بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، قدوم شخص بقتل زوج شقيقته وإصابة أمه واخته، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

تلقى غرفة النجدة بأسوان بلاغاً يفيد بقدوم شخص بقتل زوج شقيقته بعد نشوب مشاجرة بينها ليقوم بضربه باله حاده أسفرت عن مصرعه فى الحال وأصاب شقيقته ووالدته، وفر هارباً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى .

قدوم شخص بقتل زوج شقيقته بآله حادة، وإصابة أمه وشقيقته .

وانتقل الرائد احمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة لمكان الجريمة وتبين وقوع مشاجرة عائلية، أسفرت عن قدوم شخص بقتل زوج شقيقته بآله حادة، وإصابة أمه وشقيقته .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.