فيضانات كينيا| الناجون يبحثون عن أحبائهم بعد صدور أوامر بالإجلاء

قال وليام روتو، رئيس دولة كينيا، إنه سيطلب من الكينيين الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية الإخلاء يوم الأربعاء.

وليام روتو رئيس دولة كينيا

وكان وليام روتو يتحدث في ماي ماهيو شمالي نيروبي حيث دمر خزان فاض مجموعة من المنازل وجرف عشرات الأشخاص حتى الموت.

وقال إن هذا "ليس وقت التخمين" ، مشيرا إلى توقعات بمزيد من الأمطار الغزيرة، مضيفًا بأن احتمال حدوث فيضانات وفقدان الناس لحياتهم أمر حقيقي".

وعلى الرغم من عدم إعطاء رقم محدد، فمن المرجح أن يستهدف أمر إجلاء بهذا الحجم عدة آلاف من الأشخاص.

وأبلغت الحكومة الناس أنها ستساعد في إعادة توطينهم في المناطق المعتمدة وحذرت من أن أولئك الذين يرفضون المغادرة قد يتم ترحيلهم بالقوة.

ومع ذلك، لم يصدر الوزراء بعد أي تفاصيل حول خطط الإجلاء، ومن غير الواضح كم منهم قد يضطرون إلى الانتقال، وبأي شكل سيتم إخطارهم.

أضاف متحدث باسم الحكومة لوسائل الإعلام المحلية، أن هناك 52 مركزا، بما في ذلك قاعات اجتماعية، مخصصة لاستضافة المتضررين، ويمكن إضافة المزيد إذا لزم الأمر.

وتابعت وكالة الأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى يوم الاثنين في العديد من مناطق البلاد.

وكان موسم الأمطار أكثر عقابا هذا العام، وتسببت أسابيع من الفيضانات في مقتل 170 شخصا على الأقل.

لكن كارثة ماي ماهيو كانت الأكثر كارثية حتى الآن.

لا يزال الواقع يغرق بالنسبة لأولئك الذين كانوا يأملون في بقاء أحبائهم المفقودين على قيد الحياة.

"كان أخي في ال 70 من عمره عندما توفي بعد أن جرفته المياه" ، قالت نانسي وانجيكو البالغة من العمر 62 عاما لبي بي سي.

تحدثت إلينا وهي جالسة على حطام ما كان في يوم من الأيام منزل والديها، أمي وأبي في أمان لكننا فقدنا كل شيء".

وفي مكان آخر، رأينا امرأة على جانب الطريق تنحني على البكاء مرتين، وفقدت نفسها في أنباء العثور على جثة طفلها.

وواصل عمال الإنقاذ البحث عن المزيد من القتلى.

تبعناهم على طول ضفاف نهر نجيا معظمهم من أعضاء خدمات الشباب الوطنية في سترات صفراء زاهية يحملون المجارف والمجارف والعصي لاختراق أغصان الأشجار المقتلعة.

توقف البعض عند كومة هائلة من الأغصان المكسورة التي غطت منزلا محطما، كانت عائلة مكونة من ستة أفراد تعيش هناك واشتبه العمال في أنهم قد يكونون مدفونين تحت التل.

استدعوا جرافة لإزالة الأنقاض ، لكنها لم تجد دليلا على موت مائي.

ليس بعيدا عن هنا، التقينا ستيفن كاماو، 31 عاما، وهو يساعد أحد الجيران على فحص ما تبقى من منزله.

وأوضح: "أحاول إنقاذ الأشياء التي حملتها المياه والبحث عن المفقودين أيضا، استيقظت في عالم مختلف كل شيء جرفته المياه.... نحن في خوف قلبي ثقيل".

وفي اتجاه مجرى النهر، عثر فريق إنقاذ على جثة امرأة مخبأة في جذوع الأشجار أعلى جسر، تعرف عليها المتفرجون كشخص عمل في مغسلة سيارات محلية على مدار 24 ساعة.

وسافرت امرأة أخرى، لم تعرف عن نفسها، إلى الموقع لمعرفة ما إذا كانت شقيقاتها الثلاث المفقودات قد جرفتهن الأمواج إلى هناك.

قالت إن شقيقها بحث عنهم في مستشفى قريب، لكنه عاد خالي الوفاض.

بقيت مستيقظة طوال الليل ، قلقة من أن ينهار عليها مد آخر من الماء أثناء نومها.

ولا يزال الرعب من ذلك الفيضان المفاجئ ليلة الأحد - الذي اندلع عندما تراكمت المياه في أخدود بسبب انسداد نفق - حيا.

عاد ديفيد كارانجا لتوه من المشرحة لمشاهدة جثة ابنه بول البالغ من العمر 9 سنوات.

يقف وعيناه مغمضتان وذراعه في حمالة ، بجانب ألواح السقف المصنوعة من الحديد المموج تترنح فوق قوقعة منزله الذي لا يزال قائما ، بينما يروي هو وابنته فيرونيكا البالغة من العمر 17 عاما قصتهما.