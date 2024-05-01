تعيين الدكتورة فاتن ابوطالب عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة فاتن أبو طالب، عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

حصلت الدكتوره فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والاسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.

وتدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998 ، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الان، وقائما بعمل عميد كلية طب الأسنان في نوفمبر 2023.