تعيين الدكتورة عبير علم الدين عميدًا لكلية العلوم بجامعة طنطا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة عبير عبد الحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

حصلت الدكتورة عبير علم الدين، على بكالوريوس العلوم عام 1992، ودرجة الماجستير عام 1996، ودرجة الدكتوراه عام 2001، وتدرجت في الوظائف العلمية حتي وصلت إلي درجة أستاذ عام 2012.

خاضت الدكتورة عبير علم الدين العديد من المشاريع التنافسية الممولة محليًا ودوليا، ولها العديد من الأبحاث المنشورة في كبرى الدوريات العلمية، كما شغلت منصب نائب مدير مركز ضمان الجودة، وتولت الإشراف على مركز براءات الاختراع والملكية الفكرية بجامعة طنطا، وحصلت على جائزة الابتكار في التعليم والتعلم 2014 من وزارة التعليم العالي، وجائزة جامعة طنطا التقديرية 2017، وعينت مديراً تنفيذيا للمركز الرئيسي للتدريب المستدام من عام 2021 حتى الان، وعينت قائما بعمل وكيل الدراسات العليا والبحوث للكلية فى اغسطس 2023 و وكيلا للكلية فى فبراير 2024.

وكان الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قد استعرض اليوم تقريراً من وحدة تطوير البحث العلمي التابعة للمركز الرئيسي للتطوير المستدام، حول اختيار 320 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بمختلف التخصصات، وذلك وفقا للتحديث الأخير عن الدورة الرابعة عشر والصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ الدكتور محمود ذكي الأساتذة والعلماء من الجامعة المختارين ضمن التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن نسبة 20% من الأساتذة بجامعة طنطا ضمن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي، بزيادة قدرها 321 % عن عام 2019، يعد إنجازا غير مسبوقا تفتخر به الجامعة، ويعكس جودة البحث العلمي بالجامعة، ويؤكد على كفائهم الأكاديمية والبحثية، مؤكدا حرص ادارة الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، داعما لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل بشكل دائم على توفير كافة أشكال الدعم لباحثيها، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، والارتقاء بمنظومة النشر الدولي في المجلات العلمية الدولية المصنفة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والهيئات الدولية.

وضمت القائمة علماء من كليات الأداب، والتجارة، والتربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والزراعة، والهندسة، والتمريض.