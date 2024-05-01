ملتقي القاهرة الدولي للريادة والاستثمار يكرم النواب غادة عجمى وفايز أبو حرب .. صور

شخصيات سياسية وفنية

نظم الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة كتاب بلا حدود – الشرق الأوسط، لصاحبها د.قيس الرضوانى، ملتقى القاهرة الدولى للريادة والاستثمار فى دورته الثانية، بالقاهرة بمشاركة وفود سياسية وبرلمانية واقتصادية من مصر والسعودية والعراق، وكرم خلاله العديد من الشخصيات الهامة بينها النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشويخ، والدكتورة غادة عجمى عضو مجلس النواب، والكاتب مجدى صابر، ونقيب الصحفيين خالد البلشى، والإعلامية المصرية دينا دياب، والمنتج محمد عشوب، والفنانة سهير رمزى، والقاضية داليا عبد الغنى، والعراقى زيدان خلف الدليمى، والسفير تاج الدين عمر، ورجال الأعمال جورج عياد وتوفيق عامر.

وفد عربى يدشن مدينة السيسى الصناعية التجارية الزراعية بسيناء اليوم

وكشف النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ خلال الملتقى، عن زيارة وفد سياسى واقتصادي عربى اليوم الأربعاء إلى وسط سيناء لزيارة وتدشين مدينة السيسى الصناعية والتجارية والزراعية مؤكداً أنها ستكون فرصة استثمارية كبيرة فى جميع المجالات داعياً المستثمرين العرب لزيارة مدينة السيسى والاستثمار الأمن بها.

ورحب الدكتور قيس الرضواني، رئيس منظمة كتاب بلا حدود، بالاشقاء من المملكة العربية السعودية ووطنه العراق واقليم كوردستان العراق، واصفا اللقاء بأنه لقاءا لقاءا وطنيا للشعب السعودى والعراقى فى أرض القاهرة. وقال " اهلنا في مصر ام الدنيا الذي لم نشعر بالغربة فى مصر ولا بالبعد عن اهلنا.

الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى يدعو لضخ الاستثمارات العربية بمصر

وكذلك هنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بحلف اليمين لولاية جديدة لقيادة جمهورية مصر العربية إلى بر الأمان والتطور، كما هنئا الشعب المصرى بانتصارات سيناء والتى يتزامن توقيت الملتقى مع ايام انتصارات سيناء التى تكللت بالعبور العظيم للجيش المصرى، ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء.

الدكتور قيس الرضوانى

وأكد الرضوانى، أن الدورة الثانية لملتقى القاهرة لريادة الأعمال والاستثمار، والذى تنظمه منظمة "كتاب بلاحدود بالشرق الأوسط " والتى تتعاون للمرة الأولى مع الاتحاد العربى للتضامن الإجتماعى التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية بالجامعة العربية، والتى اخترنا ان تكون الدورة الثانية للملتقى محورها هو الاستثمار، مؤكدا أن أختيار إقامة الملتقي فى مصر، نتيجة لاعتبار هذا العام هو عام الترويج للاستثمار في مصر، التى وقعت العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع مختلف دول العالم العربى بينها السعودية والعراق، والتى أثارت ردود فعل إيجابية في مختلف دول العالم، ولذا قررنا إقامة الدورة الثانية للملتقى، والتى تناقش مزايا ومحفزات للاستثمار بين الدول المختلفة وخاصة مصر والعراق والسعودى.

وأوضح أن المنظمة بدورها تعمل فى مجالات متعددة من أجل البقاء فى البيئة التنافسية للأعمال، وتعد الريادة إحدى الوسائل التى تعزز المواقع التنافسية فالفكرة الأساسية فى مجال الريادة هى استثمار الفرص والبحث عن القيمة، ولذا بجانب عمل المنظمة فى مجال الإنتاج الفنى ومجال الإعلام ، قدمنا العديد من المؤتمرات فى مصر والدول العربية فإننا هذا العام قررنا أن يكون شعار الملتقى هو الريادة فى مجال الاستثمار، ويسرنا ان نكرم افضل الشخصيات والمؤسسات المؤثرة فى عام 2023 واللى اخترناها بعناية شديدة لتكون نموذج يحتذى بها فى كافة المجالات المختلفة.

وقال اللواء سمير المصري، رئيس الأكاديمية المتطورة، والمدير الأقليمى لاتحاد التضامن الاجتماعى، أن الملتقي فرصة جيدة للحديث عن ريادة الأستثمار، لأفتا أن مصر تعيش فترة من النشاط الإقتصادي وتشيد العديد من المشاريع اٌلإقتصادية الحيوية والهامة، التى نقلت مصر نقلة قوية فى الريادة الأقتصادية، مؤكدا أن الملتقي فرصة عظيمة للحديث عن ريادة الأستثمارومناقشة العديد من المشاريع الإقتصادية والتى يمكن أنشائها على أرض الواقع ، وزيادة التبادل الإقتصادي بين البلدان العريية.

وأكد المصرى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يشجع الأستثمار والإقتصاد للنهضة بالبلاد، مؤكدا أن مصر شهدت تحولات كبيره خلال العشر سنوات الماضية، من خلال وضع خطط تنمية واضحه لرؤية مصر 2030 لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات متمثلة فى حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع وبداية للتحول الرقمي الاقتصادي.

وأشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بتنظيم الملتقي بمشاركة العديد من رجال السياسة والإقتصاد بالدول العربية، مضيفة أن مصر تعيش عصر من الإعجاز لا وصف أدق من ذلك لما تعيشه مصر منذ عام 2014 وحتي الأن، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح خلال وقت قصير فى تجديد الإقتصاد وأقامة مشروعات عملاقة، ولا يتوقف عن إعادة تأهيل ما كان قائما وأرساء دعائم الجمهورية الجديدة وأنتاج الأف المشروعات الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر تم أنشاء 8 مطارات وأنشاء 26 مركزا سياحيا، و 22 مدينة صناعية، وأستصلاح ملايين من الأفدنة وأقامة العديد من محطات التوليد، وأقامة المجلس الأعلى للأستثمار وأقامة محورتنمية قناة السويس، وأنشاء محطات الضبعة، وأنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة نصيب المواطن من الدعم .

تكريم النائبة غادة عجمى

وأكدت أن الرئيس السيسي، عمل على زيادة حصيلة الأستثمارات الإجنبية المباشرة خلال عام 2024 إلى مستوي 100 مليار فى العديد من المجالات والقطاعات الإقتصادية.

النائبة غادة عجمى

وأكد النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ ، أن موقع مصر الاستراتيجى يؤهلها لتبوء المكانة اللائقة فى العالم مؤكدا أن مصر هى القلب النابض للأمة العربية وهى الحضن الجامع للأشقاء العرب والشعب المصرى يرحب بجميع الأخوة العرب

وأشار حرب ، إلى تطوير الحكومة المصرية الموانىء المصرية وشبة جزيرة سيناء لجعلها مدينة عمرانية واستثمارية وسياحية بنائه غير مسبوقة بعدما كانت ساحة للهدم والإرهاب

وكشف النائب أبو حرب ، عن زيارة وفد سياسى واقتصادي عربى اليوم الأربعاء إلى وسط سيناء لزيارة وتدشين مدينة السيسى الصناعية والتجارية والزراعية مؤكداً أنها ستكون فرصة استثمارية كبيرة فى جميع المجالات داعياً المستثمرين العرب لزيارة مدينة السيسى والاستثمار الأمن بها.

فايز ابو حرب

وقال وجدى الصيرفي، الأمين العام للمجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقى، أن الملتقي فرصة عظيمة للحديث وتبادل الأفكار والتعاون الإقتصادي بين البلدان العربية، مضيفا أن مصر بلد معطاء دائما، وأن السعودية تعيش حالة من النشاط الاقتصاد والانفتاح تحت رعاية ولي العهد محمد بن سلمان، من خلال رؤية أقتصادية 20230، التى ليس لها وجه غير التطوير فى كافة المجالات الإقتصادية والصناعية والترفييهية، والرؤية فرصة عظيمة لتحويل المملكة نحو الريادة فى كافة الأنشطة.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى السعودية لجذب الاستثمار العربي والأجنبي لتعزيز العلاقات بين الخارجية بين السعودية والعديد من بلدان العالم العربي والإجنبي.

وقال السفير تاج الدين عمر، مفوض مجلس دول شمال أفريقيا بالخارج، أن مصر أم الدنيا دائما تجمعنا بمؤتمرات هامة لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية، موجها شكره لمنظمي الملتقي لإتاحة الفرصة له للمشاركة للحديث عن التنمية والاقتصاد فى عالمنا العربي، موجها شكره للرئيس السيسي على الأنجازات التى تمت على الأراضي المصرية، من إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية والإنجازات التي تمت من خلال استقطاب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، موضحا أن بلاده تسعي للتعاون مع العديد من البلاد العربية خاصة مصر والعراق وأقامة العديد من الاستثمارات السعودية .

أشاد الكاتب الصحفي شريف عارف، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد المصري، بالملتقي الذي ضم العديد من الوفد العربية للمشاركة والحديث حول الاستثمار والريادة الاقتصادية، مطالبا بأن يكون هناك مناقشة لتنفيذ استراتجية ورسالة إعلامية واضحة، لأفتا أننا بحاجة ضرورية للإعلام الاقتصادي الموجهه، مؤكدا أن الإعلام التقليدي انتهى، ويجب على الشركات الاقتصادية أن تنظر للإعلام وتستخدمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وتدعيم ركائزه.

الكاتب الصحفى شريف عارف

وقال توفيق عامر، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن ريادة الأعمال تسهم فى خلق انشطة اقتصادية جديدة من خلال عمليات البحوث و التطوير والإنتاج والتوزيع سواء للمنتجات التامة الصنع أو الخدمات المبتكرة، وأن ريادة الاعمال تمثل انشاء عمل حر يتسم بالإبداع والابتكار والقيادة و تحقيق السبق فى ذات المجال سواء لرواد أو رائدات الأعمال.

وأضاف، تعتبر مصر من أهم دول منطقة شمال افريقيا وأهم دولة عربية فى المنطقة العربية منذ القدم، كما أنها بوابة افريقيا من الشرق وذات أهمية فى التبادل التجارى مما يجعل مصر تحظى بقوة اقتصادية على مستوى دول المنطقة، والتى تشمل تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وجهود تسوية المنازعات و إعادة هيكلة النظام الإدارى بالدولة و تشجيع المزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاعات الخدمية و توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات الحصول عليها مع تقديم حوافز للمشروعات و اصدار الرخص الذهبية.

وأوضح أن أهمية الاندماج الاقتصادى بين الدول العربية، تتمثل فى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجعل العالم العربي قوة اقتصادية كبيرة، وهي تمثل قوة مؤثرة فاعلة يُحسب لها في العلاقات السياسية الدولية، وبالتالي تكون عاملاً مهماً لتحقيق الأمن القومي العربي.

توفيق عامر

وقال محمد عشوب، المنتج الفني، أن الأستثمار فى صناعة السينما، من أقوي الأستثمارات على مستوي الأطلاق، مؤكدا أن صناعة السينما كانت المصدر الثاني للدخل فى مصر بعد زراعة القطن المصرى، وأن صناعة السينما تقلصت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صناعة السينما كانت مدعومة من الموزعين العرب الذين كانو يحجزون العمل السينمائي قبل تصويره بمبالغ ضخمة، حيث كانت مصر تنتج أكثر من 80 فيلم، واليوم أصبجنا ننتج عشرة أفلام كل موسم، وأصبحت شركات الأنتاج هى التى توزع الأفلام.

الماكيير محمد عشوب

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم رموز العمل العربى المشترك فى مصر والسعودية والعراق من بينهم الكاتب مجدى صابر، ونقيب الصحفيين خالد البلشى، والاعلامية المصرية دينا دياب، والقاضية داليا عبد الغنى، والمنتج محمد عشوب، والفنانة سهير رمزى، والعراقى زيدان خلف الدليمى.