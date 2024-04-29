فى ذكرى تحرير سيناء.. الشيخ عيسى الخرافين: زراعة ٧٠٠ ألف فدان فى أرض الفيروز وقادرة على سد العجز فى المحاصيل الزراعية

تخفيض 55 % من قيمة الوحدة السكنية بمدينة رفح الجديدة هدية السيسى لأبنائه

تحتفل مصر بالذكرى الـ42 على تحرير سيناء، ولأرض الفيروز مكانة خاصة تاريخية ودينية، فهى أرض ذكرت فى القرآن الكريم، وترابها يحمل آثار أقدام أنبياء الله ورسله، وبين كثبانها أماكن مقدسة تحمل لنا حكايات مباركة.

لا شك أن سيناء هى الأرض والتاريخ وعلى أرضها مر الأنبياء والصالحون مقبرة الغزاة والطامعون أرض الوطنية الصادقة التى سطرت بأحرف من نور تاريخ العزة والكرامة أرض المجاهدين الأبطال من أبناء سيناء الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على كل ذرة رمال من أرضها الطيبة، ولذلك بحثنا عن واحد من هؤلاء الأبطال صاحب التاريخ التليد والماضى العريق الشيخ عيسى الخرافين الحاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى على دوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة وذهبنا إليه فى مجلسه ويسمى باللغة البدوية المقعد ووسط أبنائه وأحفاده وبصحبة الشيخ إبراهيم رفيع شيخ جنوب سيناء وعلى صوت فناجين القهوة العربية التى احتسيناها كان هذا اللقاء الذى فتح فيه الشيخ عيسى صندوق ذكرياته وتاريخه الذى لا ينسى.

وأكد الشيخ عيسى الخرافين شيخ المجاهدين بشمال سيناء أن ذكرى تحرير سيناء هى ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، فقد خلَّدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والإرادة فى عدم التفريط فى أى جزء من تراب وطننا الغالى، موضحًا أن المصريين لن ينسوا ما قدمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالى والنفيس؛ فداءً لتراب هذا الوطن.

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن سيناء تغيرت كثيرا للأفضل حيث دبت الحياة فى كل ربوعها فقد بدأت الدولة منذ فترة فى خطتها التنموية لشبه جزيرة سيناء، وأنشأت ٣ أنفاق تخدمها التى أوصلت سيناء ببعضها البعض وأوصلتها بمحافظات الجمهورية، وهو ما يسهل كذلك نقل المنتجات السيناوية خاصة المحاصيل الزراعية لكل الجمهورية.

وتابع: كما أنشأت الدولة ٤ محطات لتحلية مياه البحر على ساحل البحر المتوسط فى الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد، كما أنشأت الدولة مدينة رفح الجديدة والتجمعات البدوية التى تنشئها الدولة، كما حفرت الدولة فى وسط سيناء الآبار العميقة، حيث يصل أحيانا عمق البئر لألف متر لتوفير المياه فيها بالاضافة إلى زراعة الأرض.

الشيخ عيسى الخرافين يتحدث مع “الوفد”

وأضاف شيخ مشايخ المجاهدين بشمال سيناء، فى تصريحات لـ«الوفد» أن الدولة أنشأت وطورت ترعتى السلام وترعة ٥ بدءا من جنوب الإسماعيلية يعول عليهما زراعة ٧٠٠ ألف فدان، وهى مساحات تحتاج لأيدٍ عاملة، وهى مساحات قادرة على سد عجز كبير فى المحاصيل الزراعية.

وطالب الخرافين، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح أبناء سيناء الأولوية فى تملك هذه الأراضى المستصلحة ليكونوا جادين فى الزراعة ليمكن استغلالها الاستغلال الأمثل وتشجيع غيرهم على النقل لسيناء والعمل فى زراعة هذه الأراضى.

وأكد الخرافين أن أبناء القوات المسلحة يقومون بأدوار بطولية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى سيناء والحفاظ على المنطقة الحدودية، للتأكيد على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى برفض تهجير الفلسطينيين لسيناء وأنها ستبقى لأهلها.

وشدد على ضرورة أن يتم توطين ما يقرب من ٦ ملايين مواطن من أبناء الوادى فى سيناء ومنحهم أراضى للعمل بها.

وأضاف: كل التحية للرئيس السيسى يبعثها مشايخ وعواقل سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدا اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعم خطواتها، فقد نفذ الرئيس السيسى خطة تنموية لسيناء غير مسبوقة حيث رصد لها ٤٨٠ مليار جنيه لتطويرها.

وأضاف الشيخ عيسى الخرافين للوفد ان عودة القطار مرة اخرى لسيناء يؤكد ان التنمية على أرض الفيروز تسير فى طريقها الصحيح، لاسيما وان القطار بجانب انفاق قناة السويس قد انهت عزلة سيناء إلى الأبد وسوف يساهم ذلك فى التوسع فى الاستثمارات وسهولة التنقل بين الشرق والغرب، بجانب تنشيط الحركة السياحية بمدينة العريش وتبدأ الرحلة لسيناء من مدينة القنطرة شرق عبر كوبرى الفردان فوق قناة السويس ويقع كوبرى الفردان شمال مدينة الإسماعيلية بحوالى 11 كم، ويعتبر الأول من نوعه فى العالم كأطول كوبرى سكة حديد معدنى متحرك، ويعتبر من ضمن الإنجازات الهامة لربط سيناء بشبكة السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

يأتى ذلك بعد أن بدأت وزارة النقل فى ديسمبر 2022 تجديد الكوبرى القديم، وإنشاء كوبرى جديد فى الفردان على قناة السويس الجديدة، بالتزامن مع تأهيل وازدواج الكوبرى القديم على قناة السويس الغربية، وازدواج المسافة بينهما لمسير القطارات.

وتضمنت الأعمال التى تم الانتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزءين كل جزء بطول 320 مترا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس.

وحول توفير فرص عمل لابناء شمال سيناء قال الشيخ عيسى الخرافين انه لا يوجد شاب عاطل فى سيناء الكل هنا يعمل فى أى مجال حيث، إنه خلال الفترة من مايو 2023، وحتى أبريل 2024، قامت مديرية القوى العاملة بالمحافظة وأجهزتها فى مجال التشغيل بتوفير 415 فرصة عمل للشباب من راغبى العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، منهم 16 من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.. ووفرت فرص عمل لـ 42 شابا من ذوى الهمم خلال الفترة من أول عام 2023، حتى الآن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة فى سوق العمل.

وأوضح الشيخ عيسى ان هناك تواصلا بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والنواب وكبار وعواقل شيوخ القبائل فى سيناء ووزارة العمل قد أعلنت مؤخرًا عن إحصائية تفيد توفير فرص عمل لـ 870 شابًا وفتاةً، منهم 140 من ذوى الهمم داخل 22 منشأة، بشمال سيناء، وذلك على مدار الثلاث سنوات الماضية «من 2021 وحتى 2023»، فى قطاعات «الفنادق والتشييد والبناء والتعليم»، وغيرها.

وأضاف شيخ مجاهدى سيناء انه تم طرح مدينة رفح الجديدة وقرى الصيادين والتجمعات التنموية، وانه تم طرح 3 مشروعات تنموية كبرى أمام المنتفعين، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وأكد الخرافين ان إنشاء مدينة رفح الجديدة لتوفير السكن الملائم لأهالى مركز ومدينة رفح بعد الفترة العصيبة التى مروا بها ورغبة الدولة فى إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء الغالية، حيث اهتمت الدولة بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم فى طى صفحة الإرهاب وبدء صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأضاف الخرافين، أنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، اذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهى مسجدان ومدرستان للتعليم الأساسى وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافى، وتشمل المدينة على شبكة طرق اسفلتية ومحطة رفع مياه للشرب وشبكات مياه للشرب وشبكات للصرف الصحى ومحطة صرف صحى.

أشار الخرافين إلى أنه يجرى استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة، بالإضافة إلى مبنى المجمع الخدمى الحكومى والذى يشمل كافة المديريات، وكذا مناطق خدمات وهى عدد 3 مدارس سمعى وبصرى وفكرى وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائى وإعدادى ومدرستان ثانوى عام ومدرسة ثانوى صناعى بالورش ومدرسة ثانوى زراعى بجميع الأقسام ونادٍ رياضى وحديقتان مركزيتان وسوق تجارى متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية، حيث روعى عند التخطيط للمشروع بأن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفورى.

لفت الخرافين، إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة ولمدة شهر، اذ تم الطرح للمرحلة الأولى «أسبقية أولي» بعدد 41 عمارة سكنية (أرضى و3 طوابق) بإجمالى عدد 656 وحدة سكنية كل منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالى رفح حتى الدرجة الأولى، 5% للأفراد من ذوى الهمم من أهالى رفح «دور أرضي»، 5% للمحافظة «سكن إدارى، جهات حكومية، هيئات حكومية» بالثمن، 80% لعموم أهالى مدينة رفح والعاملين بها على ان تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.

وقال الخرافين إن الإجراءات الخاصة بعملية الطرح والمستندات المطلوبة ومقدم الحجز والأقساط الشهرية تتناسب مع المستوى المعيشة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن السيد رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة الوحدة السكنية لأهالى رفح بنسبة 55%.

وقال الخرافين إن المحافظ شوشة منذ أيام أعلن طرح قرى الصيادين فى منطقة إغزيوان بقرية السادات فى مركز بئر العبد أمام المنتفعين، مؤكدًا أن السيد رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة البيت البدوى بنسبة 55%، وتحمل الدولة الدعم النقدى المباشر المتمثل فى القيمة المالية للأرض وشبكات الموقع العام والبنية التحتية وشبكات الربط على المصادر الخاصة والمنشآت الخدمية.

وقال إن قرى الصيادين تقع جنوب بحيرة البردويل بمنطقة إغزيوان وتبعد عن ميناء الصيد بنحو كيلو مترين وتتبع الوحدة المحلية لقرية السادات بمركز بئر العبد، ويتكون المشروع من 4 تجمعات، كل تجمع يشمل 50 منزلا بمساحة 200 متر مربع «120 مبانى و80 حوش»، بجانب منطقة خدمات تتوسط الأربع تجمعات تضم قاعة مناسبات ووحدة إسعاف ومدرستين ابتدائى وإعدادى ورياض أطفال ومركز شباب وديوانا ومسجدا ومحالا تجارية ووحدة صحية.

أكد الخرافين أن ثالث المشروعات التنموية التى تم طرحها أمام المنتفعين هى التجمعات التنموية فى منطقتى وسط وجنوب سيناء، والتى جاء طرحها استكمالا لما قامت به محافظتا شمال وجنوب سيناء بطرح المرحلة الأولى عام 2021، حيث تم طرح المرحلة الثانية بعدد 16 تجمعا تنمويا بإجمالى 1274 فرصة بواقع 622 فرصة بشمال سيناء فى 10 تجمعات و652 فرصة بعدد 6 تجمعات بجنوب سيناء، فالفرصة عبارة عن منزل بمساحة 200 متر مربع و5 أفدنة زراعية جاهزة للزراعة.