إطلاق مبادرة جزاري بني سويف لتخفيض سعر اللحوم البلدية

توصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،خلال اجتماعه اليوم ،بعدد من كبار وممثلي الجزارين على مستوى المراكز السبع إلى إطلاق مبادرة تحت شعار"مبادرة جزاري بني سويف لخفض سعر اللحوم البلدية"، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجهاز التنفيذي والجزارين من أبناء المحافظة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والطب البيطري والوحدة الإقتصادية بالمحافظة لتخفيض سعر اللحوم من خلال وضع سقف لأسعارها في السوق، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لأعياد الربيع وشم النسيم وعيدي القيامة المجيد والأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم مع ممثلي الجزارين بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، العقيد أحمد وزير رئيس مباحث التموين، المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الإقتصادية والتعاون، الدكتور أشرف حماد مدير المتابعة، أحمد الدسوقي مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، لمناقشة آلية ومنظومة بيع اللحوم البلدية، ومبادرات وإجراءات تخفيضها لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

ناقش المحافظ ما تم رصده من تغيرات في أسعار السلع خاصة اللحوم، مثل: أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم إطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، فضلا عن الجهود التنفيذية الرقابية المكثفة التي يتم تنفيذها من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري في مواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار والغش التجاري وغيرها من المخالفات، فضلا عن مراجعة منظومة وسير العمل منافذ ومعارض البيع التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لبيع السلع بأسعار مناسبة.

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