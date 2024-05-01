أب ينهي حياة ابنته ويرميها أسفل الدائري ببولاق الدكرور | ما السبب

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، جريمة قتل مرعبة، حيث أقبل أب على قتل ابنته البالغة من العمر 15 سنة بسكين المطبخ، ثم قطع يديها وقدميها وتخلص من الجثة بإلقائها أسفل كوبري الدائري ببولاق الدكرور.

قطع ايديها ورجليها ..أب ينهي حياة نجلته ويرميها أسفل الدائري ببولاق الدكرور |فما السبب

كانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة ممزقة لفتاة ملقاة أسفل الكوبري الدائري ببولاق الدكرور.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي؛ لكشف غموض الحادث.

وتمكن المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور من تحديد هوية الجثة، وأن الأب هو من ارتكب الجريمة وتخلص من الجثة، وتم القبض عليه واعترف تفصيليا بارتكابه للجريمة.

مدمن مخدرات يقيم حفلات تعذيب علي جسد طفلته بالهرم

تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر

توجهت الزوجة المكلومة إلى قسم شرطة الهرم والدموع تنهمر من عينيها وفي يدها طفلة صغيرة ترتعد وترتعش، بملامح وجه شبه مشوهة، بسبب ما بها من كدمات وعلامات زرقاء نتيجة حفلات التعذيب التي أقامها الأب الهمجي بلا رحمة وبدون أي سبب، إذ أفقدته المخدرات الإحساس بالأبوة، وفقد عقله وراح يعتدي على الطفلة الصغيرة بلا أي رحمة وبدون وعي بظهر المطواة، وأكدت الأم أن زوجها مدمن مخدات ويخرج عن طوره ويعتدي على ابنته بكل وحشية.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وجه بتحرير محضر بالواقعة وتحويل الطفلة الصغيرة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي لبيان ما بها من إصابات وأمر بسرعة ضبط الأب المتهم.

تفاصيل كارثة أخلاقية بين فتاة وشقيقها هزت عزبة الهجانة

شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.

كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

كما حاولت أسرة الفتاة وشقيقها التستر على الجريمة بعد حمل الفتاة البالغة من العمر 22 سنة من شقيقها صاحب الـ 19 عاما لكن مخططهما فشل.

و خططت الاسرة للتخلص من الطفلة التي حملت بها الفتاة سفاحا من شقيقها بإلقائها أمام دار أيتام، وبالفعل استعان خال المتهمين بصديقه وألقاها بالشارع.

كشف رجال المباحث ، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث ، خيوط الجريمة الاخلاقية حتى تمكنوا من الكشف عن جريمة زنا محارم مأساوية بين الفتاة وشقيقها وتم ضبط كافة الأطراف للتحقيق معهم.

الفتاة التي أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقها الأصغر منها عدة مرات في فترات مختلفة في ظل غياب والديهما عن المنزل، حتى حملت من شقيقها سفاحا جراء العلاقة الآثمة.

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.