وزير التموين: تأجيل تطبيق كارت الخبز بسبب حرب غزة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 3 شهور في القمح، وأكثر من 11 شهر من السكر التمويني، و5.4 من الزيت التمويني، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والأرز واللحوم كما لدينا تعاقدات على الدواجن لمدة اكتر من 11 شهرا.

وأضاف المصيلحي أنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد 2024، كما أن تغيير الظروف المناخية أدى الي تأخر حصاد القمح المحلي في بعض المحافظات ولكن مستوى التوريد اليومي أعلى من العام الماضي.

ولفت المصيلحي إلي أنه مستهدف استيراد 5.7 مليون طن قمح خلال العام الجاري، وبالنسبة لتأخر سفن شحن القمح الروسية فهو نتيجة سوء الأحوال الجوية لديهم وهم في الطريق الآن بالموانئ المصرية بحمولة 60 ألف طن قمح للسفينة الواحدة.



وعن التخفيضات السلعية، قال وزير التموين ان نسبة التخفيضات على السلع تتراوح ما بين 15% إلى 35% ، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات تصل إلى 25%، مضيفا أن شركات الجملة والنصف جملة والتجزئة قامت بخفض أسعارها بشكل واضح، وذلك مع بعد دورة الإنتاج الجديدة.



وبالنسبة لكارت الخبز الموحد، قال وزير التموين أعتقد أنه عندما نكون احتياطي استراتيجي من القمح، سيتم إعادة النظر في تطبيق كارت الخبز الموحد، مشيرا إلي أن الدراسة جاهزة لتطبيقها والشبكة تم اختبارها.

وكشف المصيلحي أن سبب تأخر تطبيق منظومة كارت الخبز الموحد كان اولا بسبب تكوين احتياطي ضخم من القمح، ثم حدثت حرب غزة ودخول شهر رمضان فأرجأنا التنفيذ لان الوقت كان غير مناسب حينها.

حصاد قصب السكر

وعن موسم حصاد قصب السكر، قال المصيلحي أنه تم إنتاج 680 ألف طن سكر من اجمالي ما تم استلامه حتى الآن منذ بدء الموسم في نهاية ديسمبر الماضي بكميات بلغت 7 ملايين طن قصب تم توريدها لصالح التموين، مشيرا إلى أن موسم حصاد قصب السكر على وشك الإنتهاء خلال 10 أيام.

وعن موسم حصاد بنجر السكر، أوضح وزير التموين أنه تم إنتاج حتى الآن من 300 إلى 400 ألف طن سكر بنجر وذلك بعد مرور الثلث الأول من الموسم والمستمر حتى يونيو المقبل.