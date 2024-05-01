لفطار سريع.. حضري ميني بيتزا بدون فرن

ميني بيتزا من الأفكار المبتكرة والسهلة التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار سريعة لا تتطلب استخدام فرن أو استغراق وقت طويل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

ميني بيتزا

طريقة عمل ميني بيتزا بدون فرن

المقادير

- صلصة البيتزا : حسب الحاجة (جاهزة)

- خبز التوست : 4 شرائح

- زيتون أسود : حسب الرغبة (مخلي)

- جبن موزاريلا : حسب الرغبة (مبشور)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الزعتر : رشّة

طريقة التحضير

افردي شرائح التوست بطبق فرن مايكرويف، ووزعي عليها صلصة البيتزا الجاهزة.

رشي الزعتر المجفف، وجبن الموزاريلا.

ضعي الزيتون المخلي والفلفل وأي حشو مفضلة لكِ.

أدخلي شرائح التوست لمدة دقيقة واحدة في المايكرويف، حتى يذوب الجبن، وقدميها ساخنة أو دافئة.

يعد الزعتر من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية العديدة، فهو يخفف من مشاكل الجهاز التنفسي ويحسن صحة القلب ويقوى الجهاز المناعي، وفيما يلي نقدم لك فوائد الزعتر .

فوائد الزعتر

مضاد للفطريات

يعتبر الثيمول هو العنصر الأكثر نشاطًا الموجود في الزعتر، ويحتوي هذا المركب العضوي على مجموعة واسعة من التأثيرات على الجسم، بما في ذلك قدرته على منع الالتهابات الفطرية والفيروسية، وبالتالي تقليل الضغط على الجهاز المناعي.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي

إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية أو الربو المزمن أو نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية، فإن الزعتر يكون بمثابة مادة طاردة للبلغم ومادة مضادة للالتهابات، فهو يزيل البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، ويخفف الالتهاب للمساعدة في التنفس ويمنع تطور الميكروبات التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

القدرة المضادة للأكسدة

الزعتر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى القضاء على الجذور الحرة التى تمنع السموم فى الجسم وتمنع الأمراض والسرطان.

يحمي القلب

تحسَّن صحة القلب بالمزيج الغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الموجودة في الزعتر، لكن البوتاسيوم والمنجنيز لهما أهمية خاصة فى توسيع الأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.

صحة العين

تركيز الكاروتينات وفيتامين أ الموجود في الزعتر يجعله عاملًا مضادًا للأكسدة فعالًا لصحتك في الرؤية، ويمكن أن تحيد الكاروتينات الجذور الحرة في نظام العين لديك وتبطئ ظهور الضمور البقعي وتمنع إعتام عدسة العين.