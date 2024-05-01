اقرأ غدا بالوفد.. مصر تواصل الجهود مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تواصل الجهود مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

حكومة الاحتلال الصهيوني تواصل العناد بإنشاء منطقة عازلة وسط غزة

"نتنياهو" يعلن بدء إجلاء النازحين من رفح

54% من الإسرائيليين يؤيدون.. و"بلينكن" يضغط للموافقة ويلتقي عائلات الرهائن

حماس: المبادرة المصرية إيجابية ومتمسكون بالانسحاب الكامل للاحتلال من غزة

"بلومبرج" تتراجع عن تقاريرها حول الاقتصاد المصري

انخفاض في أسعار الدواجن والبيض

"السياحة" تحذر من حج تأشيرات الزيارة

استمرار دخول المساعدات المصرية إلى غزة