عاجل
عاجل.. الأرض تنجرف بآلاف المستوطنين ورجال الإنقاذ يبحثون عنهم في البحر الميت
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدا بالوفد.. مصر تواصل الجهود مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب الإسرائيلية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تواصل الجهود مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب الإسرائيلية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

حكومة الاحتلال الصهيوني تواصل العناد بإنشاء منطقة عازلة وسط غزة 

"نتنياهو" يعلن بدء إجلاء النازحين من رفح 

54% من الإسرائيليين يؤيدون.. و"بلينكن" يضغط للموافقة ويلتقي عائلات الرهائن 

حماس: المبادرة المصرية إيجابية ومتمسكون بالانسحاب الكامل للاحتلال من غزة 

"بلومبرج" تتراجع عن تقاريرها حول الاقتصاد المصري 

انخفاض في أسعار الدواجن والبيض 

"السياحة" تحذر من حج تأشيرات الزيارة 

استمرار دخول المساعدات المصرية إلى غزة 

الجريدة الورقية