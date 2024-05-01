حضري شوربة الخضار بالدجاج والكريمة وتمتعي بمذاق شهي

شوربة الخضار بالدجاج والكريمة، من الوصفات الصحية والسريعة التي يمكنك تحضيرها لمد الجسم بالفيتامينات والبروتينات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

شوربة الخضار بالدجاج والكريمة

طريقة عمل شوربة الخضار بالدجاج والكريمة

المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- دقيق : نصف كوب

- مرق دجاج : 7 اكواب

- ورق غار : 1 ورقة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومقطع)

- الكريما الحامضة : نصف كوب (سائلة)

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- خضار مشكلة : كيس (مثلجة)

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في مقلاة عميقة على نار متوسطة، وأضيفي إليها البصل، وغطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التقليب.

أضيفي الدقيق مع التقليب المستمر، ثم اتركي الخليط على النار لمدة دقيقتين.

أضيفي خليط الدقيق إلى مرق الدجاج مع التقليب المستمر، ثم اسكبي كيس الخضار بعد فكّه من الثلج، واتركي المرق على النار ليغلي، ثم أضيفي ورق الغار للمرقة وخففي حرارة النار واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

أضيفي قطع الدجاج المسلوقة، واتركيه على النار حتى الغليان، ثم ارفعي الشوربة عن النار.

أضيفي الكريمة، والملح، والفلفل الأسود للشوربة، واسكبيها في أطباق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم.

فوائد تناول صدور الدجاج

1-تحتوي صُدور الدجاج على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يُساعد الجسم على إنتاج المزيد من مادة السيروتونين، وهي مادّة كيميائية موجودة في الدماغ يُمكن أن تؤثّر في الحالة المزاجيّة، ويُمكن الحصول على التريبتوفان من الأطعمة الغنيّة بالبروتين، مثل: الدّواجن الخالية من الدهون كصدور الدّجاج.

2-صدور الدجاج من المصادر الجيدة جداً لبعض المعادن والفيتامينات، مثل: السيلينيوم، والفسفور، وفيتامين ب 6، والنياسين أو فيتامين ب3، كما أنَّه يُقدّم عدداً من الفوائد الأخرى لاحتوائه على البروتين.

3-المساعدة على بناء الكتلة العضلية، والحفاظ عليها، وذلك بالتزامن مع ممارسة تمارين المقاومة.

4-المساعدة على تقوية العظام وحمايتُها، من خلال عمل البروتين مع الكالسيوم، لذا من الضروري استهلاك كمية كافية من البروتين للمحافظة على صحة العظام وقوّتها.

5-تقليل الشهية، والمساعدة على تقليل الشعور بالرّغبة بتناوُل الطعام، وتقليل فرط تناول الطعام، وتحسين التحكّم بالشهية، وزيادة الشعور بالشبع لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويتّبعون حميةً غذائيةً منخفضة السعرات الحرارية.