مطالبات في الكونجرس باستقالة رئيس مجلس النواب على خلفية المساعدات الإضافية لأوكرانيا

دعا عضوا الكونغرس الأمريكي توماس ماسي ومارغوري تايلور غرين، رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى الاستقالة بسبب المساعدات الإضافية لأوكرانيا التي تمت الموافقة عليها في أبريل.

وقال ماسي في تصريح للصحافيين يوم الأربعاء، خارج مبنى الكابيتول: "إنه (رئيس مجلس النواب) يجب أن يستقيل"، مضيفا أن جونسون ليس "رئيسا جادا" وهو غير ملتزم بالدستور الأمريكي.

كذلك أشارت غرين، إلى أن جونسون أبرم اتفاقا مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم غيفريز، فبات يتقاسم معه بالفعل صلاحيات رئيس مجلس النواب.

وفي حديثها عن حظوظ الجمهوريين في الحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات الكونغرس في تشرين أكتوبر 2024 حذرت غرين من "أننا لن نحصل على أغلبية في مجلس النواب إذا ظل جونسون رئيسا".

وأضافت غرين أن التصويت على استقالة جونسون سيتم الأسبوع المقبل.

الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا

أعلن مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل تشنه إسرائيل في حربها مع حماس الأربعاء أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.

وأوضح مونغو بيرتش، المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه "لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميلاً (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها على 25 ميلاً (نحو 40 كيلومترا)" وهي كلها جبهة قتال.

ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، و فقًا لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل.

وأضاف بيرتش "يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيدًا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام"، بحسب فرانس برس.

وقال "نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، في حطام غزة وحدها"، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.

وعبّر بيرتش عن أمله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف "قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل"، بحسب فرانس برس.

وبخصوص التمويل، حصلت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على 5 ملايين دولار ولكن "لمواصلة عملنا خلال الـ12 شهرًا المقبلة، نحتاج إلى 40 مليون دولار إضافية" كما أكد المسؤول الأممي.

لكن "سيحتاج قطاع غزة إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لجعل غزة آمنة للسكان".

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما مفاجئا على مستوطنات غلاف غزة، وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34568 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحّة التابعة لحماس.