نصائح للوقاية من تشقق الشفاه| اعرفي الطريقة الصحيحة لوضع أحمر الشفاه

تشقق الشفاه من الأشياء المزعجة التي تظهر لأسباب عديده، منها: التعرض لظروف الطقس مثل الرياح والشمس وانخفاض الرطوبة، الأمر الذي يضع النساء للإحراج والشعور في بعض الحالات بالآلام، وفيما يلي نقدم لك خطوات علاج الشفاه الجافه وترطيبها.

تشقق الشفاه

نصائح لعلاج تشقق الشفاه

ترطيب الشفاه

استخدم مرطب للشفاه بانتظام للحفاظ على رطوبتها. اختر منتجًا طبيعيًا وخاليًا من المواد الكيميائية الضارة.

تجنب العوامل المسببة للجفاف

حاول تجنب التعرض المفرط للشمس والرياح القوية والجو البارد، حيث تزيد هذه العوامل من جفاف الشفاه وتشققها.

الحفاظ على الترطيب أثناء النوم

قبل النوم، قومي بتطبيق طبقة سميكة من مرطب الشفاه أو زبدة الشيا. سيساعد هذا على ترطيب الشفاه طوال الليل.

تقشير الشفاه

استخدم مقشر للشفاه بشكل منتظم لإزالة الجلد الميت والتراكمات. يمكنك صنع مقشر منزلي بمزج سكر بني مع زيت جوز الهند.

تجنب اللحماقة والمضغ

حاول تجنب العادات السيئة مثل تقشير الشفاه باللحماقة أو مضغها، فقد تؤدي هذه العادات إلى تهيج الشفاه وتشققها.

التنظيف والترطيب

قبل تطبيق أحمر الشفاه، تأكدي من تنظيف الشفاه جيدًا وترطيبها باستخدام مرطب الشفاه.

استخدام القلم الشفاف

لتعزيز ثبات أحمر الشفاه، قومي بتمشيطها بقلم شفاف قبل وضع الأحمر. يساعد هذا على تحديد الشفاه ومنع تلطخ اللون.

استخدام قلم الشفاه

قومي بتحديد شكل الشفاه باستخدام قلم الشفاه بلون متناسب مع أحمر الشفاه المستخدم. ابدأي من الزاوية الداخلية وامشي بلطف لتحديد الشكل المطلوب.

استخدام فرشاة الشفاه

للحصول على تطبيق دقيق ومتجانس، استخدمي فرشاة خاصة بأحمر الشفاه. قومي بتطبيق الأحمر بلطف ودقة مع استخدام الفرشاة.

تثبيت أحمر الشفاه

بعد وضع أحمر الشفاه، قومي بوضع قطعة من الورق الامتصاصي بين الشفتين واضغطي عليها برفق. ثم قومي بتطبيق طبقة رقيقة من بودرة الوجه أو بودرة الشفاه فوق الأحمر لتثبيته وزيادة ثباته.

إعادة التطبيق

في حالة الحاجة، يمكنك إعادة تطبيق أحمر الشفاه على مدار اليوم للحفاظ على مظهره الجميل. قومي بإعادة ترطيب الشفاه بمرطب قبل إعادة التطبيق.

بتطبيق هذه الخطوات، يمكنك حماية شفتيك من التشقق وتحقيق تطبيق مثالي لأحمر الشفاه، لا تنسي أن تختاري منتجات عالية الجودة وتتبعي نظامًا صحيًا للعناية بالشفاه.