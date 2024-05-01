عاجل
الدارك ويب يعمل بفكرة البصلة.. خبير أمن معلومات يفتح الملف الأخطر
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نصائح للوقاية من تشقق الشفاه| اعرفي الطريقة الصحيحة لوضع أحمر الشفاه

تشقق الشفاه
تشقق الشفاه

تشقق الشفاه من الأشياء المزعجة التي تظهر لأسباب عديده، منها: التعرض لظروف الطقس مثل الرياح والشمس وانخفاض الرطوبة، الأمر الذي يضع النساء للإحراج والشعور في بعض الحالات بالآلام، وفيما يلي نقدم لك خطوات علاج الشفاه الجافه وترطيبها.

 

تشقق الشفاه

نصائح لعلاج تشقق الشفاه

ترطيب الشفاه

استخدم مرطب للشفاه بانتظام للحفاظ على رطوبتها. اختر منتجًا طبيعيًا وخاليًا من المواد الكيميائية الضارة.

 

تجنب العوامل المسببة للجفاف

حاول تجنب التعرض المفرط للشمس والرياح القوية والجو البارد، حيث تزيد هذه العوامل من جفاف الشفاه وتشققها.

 

الحفاظ على الترطيب أثناء النوم

قبل النوم، قومي بتطبيق طبقة سميكة من مرطب الشفاه أو زبدة الشيا. سيساعد هذا على ترطيب الشفاه طوال الليل.

 

تقشير الشفاه

استخدم مقشر للشفاه بشكل منتظم لإزالة الجلد الميت والتراكمات. يمكنك صنع مقشر منزلي بمزج سكر بني مع زيت جوز الهند.

 

تجنب اللحماقة والمضغ

حاول تجنب العادات السيئة مثل تقشير الشفاه باللحماقة أو مضغها، فقد تؤدي هذه العادات إلى تهيج الشفاه وتشققها.

 

التنظيف والترطيب

قبل تطبيق أحمر الشفاه، تأكدي من تنظيف الشفاه جيدًا وترطيبها باستخدام مرطب الشفاه.

 

استخدام القلم الشفاف

لتعزيز ثبات أحمر الشفاه، قومي بتمشيطها بقلم شفاف قبل وضع الأحمر. يساعد هذا على تحديد الشفاه ومنع تلطخ اللون.

 

استخدام قلم الشفاه

قومي بتحديد شكل الشفاه باستخدام قلم الشفاه بلون متناسب مع أحمر الشفاه المستخدم. ابدأي من الزاوية الداخلية وامشي بلطف لتحديد الشكل المطلوب.

 

استخدام فرشاة الشفاه

للحصول على تطبيق دقيق ومتجانس، استخدمي فرشاة خاصة بأحمر الشفاه. قومي بتطبيق الأحمر بلطف ودقة مع استخدام الفرشاة.

 

تثبيت أحمر الشفاه

بعد وضع أحمر الشفاه، قومي بوضع قطعة من الورق الامتصاصي بين الشفتين واضغطي عليها برفق. ثم قومي بتطبيق طبقة رقيقة من بودرة الوجه أو بودرة الشفاه فوق الأحمر لتثبيته وزيادة ثباته.

 

إعادة التطبيق

في حالة الحاجة، يمكنك إعادة تطبيق أحمر الشفاه على مدار اليوم للحفاظ على مظهره الجميل. قومي بإعادة ترطيب الشفاه بمرطب قبل إعادة التطبيق.

 

بتطبيق هذه الخطوات، يمكنك حماية شفتيك من التشقق وتحقيق تطبيق مثالي لأحمر الشفاه، لا تنسي أن تختاري منتجات عالية الجودة وتتبعي نظامًا صحيًا للعناية بالشفاه.

مواد متعلقة

تناول الطعام قبل النوم يؤدي لزيادة الوزن| حقيقة أم أكذوبة؟

شاهد.. ندى موسى تتألق بملابس لافتة في مهرجان أسوان

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي| الليجن يبرز رشاقتها (صور)

بسعر غير متوقع| يارا حسام حسن تخطف الأنظار بجمبسوت لافت في خطوبتها

شاي ماتشا.. كافيين أعلى من القهوة| الفوائد وطريقة التحضير

حفل Emi gala يتوّج غادة عبدالرازق كـ أيقونة جمال هذا العام

التايجر الرفيق الدائم لـ ياسمين عبد العزيز على التليفزيون| إطلالات تبرز جمالها

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة تخطت الـ180 ألف جنيه في "صاحبة السعادة"
الجريدة الورقية