البث المباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

لقاء بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أبرز المباريات التي تلعب اليوم، لما تحمله من منافسة خاصة بين الفريقين داخل الملعب وخارجه، ويبحث الكثيرون عن موعد مباراة باريس وبوروسيا، حيث يلتقي الفائز منهما، مع الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم

قاد مبابي سان جيرمان إلى لقبه العاشر في 12 موسما في الدوري الفرنسي واضعا نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية قبل رحيله، في ظل استمراره أيضا في مسابقة الكأس المحلية.

ولا شكّ أن مهمة متصدّر ترتيب هدافي المسابقة (8) بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ستكون صعبة أمام "الجدار الأصفر" الشهير في ملعب سيغنال إيدونا بارك.

رفع "كيكي" بهدفيه الأخيرين على أرض برشلونة الإسباني رصيده إلى 15 هدفا في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، ووحده البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك رصيدا أفضل (23).

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للقنوات الناقلة لـ مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر الضغط هنا ..

لـ موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر الضغط هنا ..

بيد أن دورتموند لم يخسر في آخر 10 مباريات على أرضه في المسابقة (6 انتصارات و4 تعادلات). تعود خسارته الأخيرة إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام أياكس أمستردام الهولندي (1-3).

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم

متاح إمكانية متابعة وقائع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر ما يلي:

قناة بي إن سبورت 1 بجودة عالية HD وكذلك قناة beIN 4K، بصوت نجم التعليق حسن العيدروس.

بينما عبر قناة بي إن سبورت 2 بتقنية عالية ومتميزة HD، بصوت المعلق الكبير حفيظ دراجي.

الساعة كم مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم؟

سوف تحتضن أرضية استاد ملعب سيغنال إيدونا بارك، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ليلة الأربعاء 1/ 5/ 2024، والذي يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني، في قمة كروية قوية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت التالي: