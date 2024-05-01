هل البسملة آية في القرآن الكريم.. خالد الجندي يوضح (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في موقف البسملة فى القرآن الكريم ومدى كونها آية من كل سورة أم لا، وتحدث عن أن العلماء انقسموا إلى أربع أقسام في موقف البسملة هي من سور القرآن أو ليست من سور القران وواضح أننا نتعامل معها أنها آية في سورة الفاتحة فقط حيث رُقمت في هذه السورة فقط.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن العلماء انقسموا، فالرأي الأول يقول أنها ليست آية لسور القرآن وهذا رأي قراء المدينة والبصرة والشام والإمام مالك، والرأي الثاني يقول هي آية لسور القران وهذا الرأي عليه قراء مكة والكوفة والإمام الشافعي وكل فريق عنده أدله ظنية واجتهاد وشيء عظيم.

وتابع: "الرأي الثالث يقول في الفاتحة آية فقط وده رأي الامام احمد ابن حنبل، والرأي الرابع يقول إنها آية منفردة بسور القران وبيقول هي آية منفصلة للفصل بين سور القرآن وده راي الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد ابن حنبل".

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في حلقة سابقة إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ * ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ* وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ * تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ"، معقبًا: "القرآن اللي بيقول الوش بيبان".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك قصيدة للإمام الشافعي يقول فيها: "إِنَّ العُيونَ عَلى القُلوبِ شَواهِدٌ.. فَبَغيضُها لَكَ بَيِّنٌ وَحَبيبُها، وَإِذا تَلاحَظَتِ العُيونُ تَفاوَضَت.. وَتَحَدَّثَت عَمّا تُجنُّ قُلوبُها، يَنطِقنَ وَالأَفواهُ صامِتَةٌ فَما.. يَخفى عَلَيكَ بَرَيئُها وَمُريبُها".

وأوضح: "الله سبحانه وتعالى يقول: (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)، يبقى اللي بيصلي ويقرأ القرآن بيبان في وشه، ومش قصدي الزبيبه، ربنا سبحانه وتعالى يقول: (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ)".