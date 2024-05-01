إعلام عبري: حماس سوف تسلم ردها خلال 24 ساعة على صفقه التبادل

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن حركة حماس سوف تسلم ردها خلال 24 ساعة على صفقه التبادل، وشارك الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة بـ"تل أبيب" للمطالبة بعقد صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن "إسرائيل" قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق الرهائن ولا وقت لمزيد من التأخير وعلى حماس قبول المقترح.

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يخرب المفاوضات مع حماس بشكل واضح ولا يريد إتمام الصفقة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخرب المفاوضات مع حركة حماس بشكل واضح ولا يريد إتمام الصفقة معها".

وأوضحت الإذاعة، مساء اليوم الأربعاء، أن "نتنياهو يخرب أي مفاوضات بشكل علني وواضح، حيث لا يريد اتمام الاتفاق مع حركة حماس، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد دخول قواته العسكرية إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، معارضة بلاده للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن بلينكن، معارضة بلاده لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، في الوقت الحالي، فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو، أكد أن "العملية ليست مشروطة بأي شيء".

وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، والتقى بالرئيس يتسحاق هرتزوغ، و ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لابيدن في وقت صرح أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل قدمت مقترحا جيدا بشأن اتفاق تبادل الأسرى، وننتظر رد حركة حماس".

فيما أشار نتنياهو إلى أنه لا تغيير في أهداف الحرب، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، موضحا في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".

وأضاف أن "إسرائيل بدأت إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، مؤكدا أنه "لن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة".

تهديدات اليمين الإسرائيلي

وجاء اجتماع نتنياهو وبن غفير، على خلفية تهديدات اليمين الإسرائيلي بإسقاط الحكومة إذا ما وافق نتنياهو، على مقترح الصفقة وألغى اجتياح رفح، واستمر الاجتماع لمدة لم تتجاوز الـ 20 دقيقة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لـ"حماس" عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعة أن تلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.