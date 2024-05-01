نائب محافظ يتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القنطرة شرق

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع بإجمالي عدد المشاريع ١٣٦ مشروع.

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد منسق مشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء، ممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ، ممثلي دار الهندسةرئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مدير عام مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، ومدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وفي مستهل الجولة، تم تفقد محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بقرية التقدم بمركز ومدينة القنطرة شرق، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو ٧٠ ٪ من المباني الإنشائية، وجاري توريد المهمات الميكانيكية، ومن المنتظر الانتهاء من الأعمال بحلول سبتمر المقبل، ومن ثم تجهيزه وتشغيله.

تلا ذلك زيارة مستشفى القنطرة شرق المركزي، حيث تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى المستشفى.

ومن جانبه أكد عصام على سرعة إنجاز الأعمال في مستشفى القنطرة شرق المركزي؛ حرصًا على أهالي المنطقة ومعاناتهم في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والعاجلة.

وقد شدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات "حياة كريمة" في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.