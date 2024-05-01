نقيب الصحفيين: المؤتمر العام السادس يُناقش أوضاع المهنة ومستقبلها في 3 محاور

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية.

الصحافة الورقية

وأوضح البلشي، أن المحورد الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثاني يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى.

أما عن المحور الثالث، فأشار نقيب الصحفيين الى أنه يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل قيد".

المؤتمر العام السادس

وتابع البلشي:" النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الصحفيين بدعم المهنة تشريعيا ".