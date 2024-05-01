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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين: المؤتمر العام السادس يُناقش أوضاع المهنة ومستقبلها في 3 محاور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية.

الصحافة الورقية

وأوضح البلشي، أن المحورد الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثاني يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى.

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أما عن المحور الثالث، فأشار نقيب الصحفيين الى أنه يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل قيد".

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المؤتمر العام السادس

وتابع البلشي:"  النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الصحفيين بدعم المهنة تشريعيا ".

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الجريدة الورقية